بين الإعارة والرحيل نهائيًا .. 20 لاعبًا في النصر ينتظرون حسم مصيرهم

روي فيتوريا عليه اتخاذ القرارات الصعبة

ينتظر نحو 20 لاعبًا في نادي النصر السعودي حسم مصيرهم بواسطة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، إذ من المتوقع أن يُقدم تقريره النهائي للإدارة بعد نهاية دوري أبطال آسيا.

النصر ضمن تأهله لدور الـ16 من البطولة القارية المقامة في قطر بنظام الدورة المجمعة مساء أمس بانتصاره على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين نظيفين، إذ رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن السد القطري و7 نقاط عن الفريق الإيراني قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن فيتوريا سيُقدم قائمة تضم 30 اسمًا للموسم الجديد، مما يعني أنه سيستبعد 20 لاعبًا من صفوف الفريق بينهم تسعة لاعبين أمضوا الموسم الأخير من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين معارين لأندية أخرى.

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ويتقدم يحيى الشهري وعبد الله الجبرين قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم هذا الصيف، ومعهم فهد الجميعة ومنصور الشمري وخالد الغوينم وحمد المنصور، وسيتم النظر في مستقبل المعارين التسعة، باستمرار إعارة البعض والتخلي نهائيًا عن البعض الآخر بالبيع أو فسخ العقد بالتراضي وتوقيع المخالصة المالية.

وتضم قائمة النصر حاليًا 50 لاعبًا، منهم 31 يتواجدون مع الفريق في الدوحة بجانب الرباعي الأجنبي نور الدين أمرابط وبيتروس وجوليانو وأحمد موسى، بالإضافة إلى بعض اللاعبين السعوديين الذين منحهم النادي عطلة لمدة 10 أيام.

وقد قرر فيتوريا اصطحاب 31 لاعبًا معه إلى العاصمة القطرية رغم أن الاتحاد الآسيوي حدد العدد بـ28 لاعبًا لكل فريق، ويأتي ذلك لرغبة المدرب متابعة اللاعبين الذين لم يحسم بعد رأيه بهم قبل تقديم تقريره النهائي للإدارة.