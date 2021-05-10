صفقة الموسم .. النصر يُنافس تشيلسي وإنتر على نجم برشلونة

صفقة نارية لو نجح الفريق السعودي في الظفر بها

تؤكد التقارير الصحفية المتابعة للأحداث داخل النصر السعودي استعداد الإدارة بقيادة الرئيس مسلي آل معمر والداعم خالد بن فهد للقيام بسوق انتقالات ضخم في الصيف القادم، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الأجانب، حيث ينوي النادي تغيير جُل أجانبه بعدما خيبوا الآمال كثيرًا هذا الموسم.

ومع تداول العديد من أسماء اللاعبين الأجانب المرشح انضمامهم للفريق الموسم القادم، كشفت صحيفة البيان الإماراتية عن اسم جديد، دخلت الإدارة النصراوية في مفاوضات معه بالفعل، سيُمثل حال النجاح في ضمه صفقة الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

من هو اللاعب الذي يُفاوضه النصر من برشلونة؟

هذا الاسم هو ميراليم بيانيتش نجم برشلونة الذي خرج من حسابات المدير الفني رولاند كومان ويبدو استمراره مع الفريق في الموسم القادم مستبعدًا تمامًا، إلا إن رحل المدرب الهولندي واستبدل بآخر قرر منح صانع الألعاب البوسني فرصة أخرى.

البيان أوضحت أن إدارة النصر تحركت فور علمها بتواجد بيانيتش على قائمة الانتقالات وبدأت المفاوضات معه للانضمام للفريق الموسم القادم، لكن المهمة لن تكون سهلة أبدًا خاصة في ظل حديث صحيفة سبورت عن اهتمام جدي من تشيلسي وإنتر.

ما هو موقف بيانيتش من البقاء أو الرحيل عن برشلونة؟

بيانيتش كان ضد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو من يوفنتوس، غير أنه لم يحظ بالكثير من فرص المشاركة أساسيًا مع المدرب كومان.

صحيفة سبورت الإسبانية أكدت أن بيانيتش لا يُمانع البقاء في ملعب كامب نو شرط حصوله على فرصة مناسبة للعب، مشيرة إلى أنه يُدرك تمامًا صعوبة ذلك في ظل بقاء كومان على رأس الإدارة الفنية للنادي، وهو ما يُرجح رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ماذا قدم بيانيتش مع برشلونة هذا الموسم؟

الجدير بالذكر أن بيانيتش هذا الموسم قد شارك مع برشلونة في 28 مباراة فقط بمختلف البطولات، ولم يُسجل أو يصنع خلالهم أي هدف، ويُفضل كومان عليه الشاب موريبا وكذلك سيرجي روبيرتو، بجانب فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وبيدري.

آخر مباراة لعبها صاحب الـ31 عامًا مع البارسا في الدوري الإسباني كانت أمام إلتشي بتاريخ 24 فبراير الماضي، وقد لعب لعدة دقائق في مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

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