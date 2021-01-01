ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة لمدة موسمين، والنادي يتحرك لإعادة نيمار!

ليونيل ميسي يتخذ قراره بالبقاء رفقة برشلونة لمدة موسمين إضافيين، وإدارة النادي تتحرك من أجل ضم نيمار.



كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النهائي بالاستمرار رفقة فريقه برشلونة في الفترة المقبلة.

ما الذي غير رأي ميسي؟!

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الأرجنتيني بويو فينيولو العامل في شبكة "ESPN"، والذي أكد أن قرار النجم الأرجنتيني جاء بعد الاجتماع الذي عقده مع جوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة.

وكان ميسي قد اجتمع رفقة والده ولابورتا مؤخرًا عقب نجاح الأخير في انتخابات برشلونة من أجل مناقشة مستقبل الأرجنتيني في النادي الكتالوني.

هل يعود نيمار لبرشلونة؟

في الوقت ذاته كشف الصحفي نفسه عن تحرك برشلونة من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.

وكان "راديو كتالونيا"، قد أكد أن الفريق تواصل مع باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب، لكن النادي الفرنسي رد وأكد أنه ليس للبيع.

متى ينتهي عقد نيمار في باريس سان جيرمان؟

وينتهي تعاقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، أي أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قد تكون الفرصة الأخيرة لبيعه بمقابل مادي مفيد.

وكان نيمار قد انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

وأراد برشلونة من قبل أن يعيد البرازيلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تلك الخطوة في 2019 لولا القيمة الكبيرة التي طلبها باريس سان جيرمان وشراء النادي الكتالوني لأنطوان جريزمان.

جدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم، وربطته تقارير عديدة بالانتقال لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

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