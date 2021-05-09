فيديو - رسميًا | الهلال يُعلن تعاقده مع موسى ماريجا

الزعيم حصل على مهاجم جديد

أعلن الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع موسى ماريجا مهاجم بورتو، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة والاكتفاء بالإشارة إلى أن مدة العقد 3 سنوات.

كانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت مفاوضات إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مع المهاجم المالي صاحب الـ30 عامًا الذي سينتهي عقده مع ناديه البرتغالي في 30 يونيو القادم.

الهلال حسم الجدل وأعلن رسميًا تعاقده مع ماريجا بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يظهر به اللاعب ويتحدث عن كيف ارتبطت قصته مع الزعيم.

إذ قال "عام 1991 .. مدينة ليز الفرنسية تشهد صرختي الأولى، وفي نفس العام قارة آسيا تُتوج الهلال بأول ألقابه الآسيوية. قصتان يُدونهما التاريخ".

أضاف "قصتان واصلتا الإبهار وتشابهتا في 2020، الهلال تُوج بالثلاثية في السعودية وأنا توجت بالثلاثية في البرتغال. واليوم في 2021 وجهتي إلى المملكة العربية السعودية حيث الهلال لندمج القصتين معًا، يجعمنا الشغف لمواصلة المجد. أراكم في الرياض".

تويتر الهلال نشر تغريدة أخرى أوضح خلالها أن اللاعب وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات مع الزعيم، وقد استعرض في تغريدة ثالثة أبرز محطات مسيرته الكروية.

يُشار إلى أن ماريجا لعب 30 مباراة في الدوري البرتغالي مع بورتو هذا الموسم، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3.