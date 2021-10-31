المصائب لا تأتي فُرادى.. إصابة بيكيه تزيد أزمات برشلونة

حملت مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، والتي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني، عددًا من الأخبار السيئة للنادي الكتالوني، وآخرها إصابة قائد الدفاع جيرارد بيكيه.

ورغم أنها المباراة الأولى للفريق بعد إقالة الهولندي رونالد كومان وتحت قيادة المدرب المؤقت الجديد سيرجي بارجوان، إلا أن برشلونة تعثر من جديد بالتعادل بنتيجة 1-1.

وشهدت المباراة خروج الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الدقيقة 42، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية، بعدما شعر بدوار وتزايدت ضربات قلبه.

وبعيدًا عن النتيجة وما حدث مع أجويرو، فإن لقاء ألافيس حمل معه إصابة جديدة في صفوف برشلونة، متمثلة في نجم الفريق جيرارد بيكيه.

ما هي إصابة بيكيه؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت تفاصيل إصابة بيكيه، وأكدت أن اللاعب شعر بوجود ألم في ساقه اليمنى، في نفس مكان الإصابة التي تسببت في غيابه أربعة أشهر خلال الموسم الماضي.

وقرر بيكيه الخروج فورًا من الملعب حين شعر بالألم، وتحديدًا في الدقيقة 68 من المباراة، ودخل بدلًا منه كليمون لونجليه.

برشلونة من جانبه أصدر بيانًا مقتضبًا بعد المباراة للكشف عن طبيعة إصابة مدافعه، جاء فيه: "بيكيه يعاني من إجهاد في ربلة الساق اليمنى، سيخضع للمزيد من الاختبارات لتحديد المدى الدقيق للإصابة".

ومن المحتمل أن يغيب بيكيه عن مباراة برشلونة الحاسمة أمام دينامو كييف الأوكراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والتي يجب على برشلونة الفوز بها من أجل مواصلة حلم التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

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