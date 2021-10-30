أفضل من صلاح وكين .. هدف وصناعة يعيدان رونالدو للصورة ضد توتنهام!

ماذا قدم كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أمام توتنهام؟!

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم في مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد نظيره توتنهام ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مشاركة رونالدو كانت رائعة للغاية ونالت استحسان جماهير الشياطين الحمر بعد الخسارة المفجعة بخمسة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي ضد ليفربول.

رونالدو سجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد، ثم صنع الثاني بشكل رائع، وسمح لفريقه بالعودة لطريق الانتصارات بعد شهر محبط للغاية من النتائج السيئة.

حتى أن بعض الجماهير أشادت به وبما قدمه وأكدت أن ما ظهر عليه هذه الجولة كان أفضل من مردود الثنائي هاري كين ومحمد صلاح.

فيما يلي دعونا نستعرض بالتفاصيل ما الذي قدمه كريستيانو رونالدو في مواجهة مانشستر يونايتد ضد توتنهام:

لعب رونالدو المباراة أساسيًا، وتم تبديله بماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 71 من عمر المواجهة، بعد أن سجل الهدف الأول وصنع الثاني لكافاني.

سدد رونالدو كرة واحدة طوال اللقاء داخل وخارج المرمى، جاء منها الهدف الذي أحرزه، وسدد كرة أخرى أبعدها دفاع توتنهام عن مناطق الخطورة.

لمس البرتغالي الكرة 37 مرة طوال فترة مشاركته، وأخرجها من قدمه 23 مرة بشكل صحيح في صورة تمريرات، من أصل 28 محاولة، بنسبة نجاح 82%.

رونالدو قدم تمريرتين خطيرتين على مرمى توتنهام، منهما صناعة الهدف الذي سجله كافاني، ولعب عرضية واحدة، ولم يرسل أي كرات طولية.

على مستوى الثنائيات دخل رونالدو في خمسة وفاز بثلاثة منهم على الأرض، وفي الهواء فاز بثنائيتين من أصل خمسة أيضًا.

خسر رونالدو الكرة سبع مرات، وأخطأ مرة ووقع في التسلل مرة واحدة.

ودفاعيًا أبعد رونالدو كرة وحيدة عن مناطق الخطورة، وحاول قطع كرة تمت مراوغته فيها وكادت تشكل خطورة على دافيد دي خيا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد أربعة أهداف وصناعة وحيدة.

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