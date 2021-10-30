الإصابات لا تترك برشلونة.. نقل أجويرو إلى المستشفى!

نبأ تعيس للغاية..

نقل برشلونة نجمه سيرخيو أجويرو إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية إثر إصابته في مباراة ألافيس بالدوري الإسباني يوم السبت.

وشارك أجويرو للمرة الأولى كأساسي منذ انضمامه إلى برشلونة هذا الموسم، غير أن مشاركته لم تمتد سوى لـ41 دقيقة ثم استُبدل للإصابة.

ووفقًا للصحف الإسبانية، فإن الدولي الأرجنتيني قد شعر بالدوار بعد قفزه مع مدافع ألافيس.

بعد القفزة، استلقى أجويرو على أرض كامب نو ووضع يده على صدره، مما استدعى نزول الفريق الطبي ثم اتخاذ قرار بنقله إلى المستشفى.

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البروتوكول المتبع في هذا النوع من الإصابات يقتضي بفحص طبي شامل خشية أن تكون الإصابة بداية لكارثة مثل النوبة القلبية أو أمراض من هذا القبيل.

لم يصدر حتى الآن برشلونة أي بيان رسمي للإعلان عن موقف أجويرو وكيف أتت الفحوصات وإذا ما كان سيغيب لمدة طويلة أم سيعود للملاعب قريبًا.

الحديث الوحيد كان من المدرب المؤقت بارجوان، الذي قال بعد المباراة "قال أنه شعر ببعض الدوار، تم نقله إلى المستشفى لاكتشاف ماذا لديه بالضبط، هذا كل ما أعرفه".

تبقى الإشارة إلى أن المواجهة المقبلة لبرشلونة ستكون هذا الأسبوع مع دينامو كييف في أوكرانيا بدوري أبطال أوروبا، والآن يبدو موقف صاحب الـ32 عامًا مجهولًا من التواجد رفقة كتيبة سيرجي بارجوان.

الجدير بالذكر أن برشلونة تعادل إيجابيًا مع ألافيس بهدف لمثله في أولى مباريات البلوجرانا بعد إقالة رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول.