المدير السابق لجنوى: ميلان لا يساعد بيونتيك بالشكل الكافي

المهاجم البولندي يعاني بشكل كبير مع الروسونيري هذا الموسم

يعتقد جيورجيو بيرينيتي المدير العام السابق لنادي جنوى الإيطالي، أن ميلان لا يساعد مهاجمه كريشتوف بيونتيك بالشكل الكافي.

بيرينيتي هو من جلب المهاجم البولندي للدوري الإيطالي، ليتألق مع جنوى قبل الانتقال لميلان بمنتصف الموسم الماضي.

بيونتيك تألق ببداية مشواره مع ميلان بتسجيل 11 هدف في 21 مباراة، ولكنه يعيش واحدة من أسوأ فتراته هذا الموسم.

المسؤول السابق بجنوى قال عن رأيه:"كريشتوف مهاجم قوي جداً ونجح في التأثير على الكرة الإيطالية الفترة الماضية".

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وأضاف:"ساعد ميلان وكان له تأثيراً كبيراً ولكن فترات التعثر التي يمر بها الروسونيري أعاقت تطوره".

وتابع:"هو من نوعية اللاعبين الذين يتألقون من خلال قدرة الفريق على صناعة الفرص، ولكني أثق في قدرته على العودة للتهديف مرة أخرى".

يذكر أن بيرينيتي جلب بيونتيك لجنوى بـ4 مليون يورو فقط في صيف عام 2018، قبل بيعه لميلان بـ35 مليون يورو.