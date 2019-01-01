المدير الرياضي لبرشلونة: كوتينيو مازال لديه المزيد لكي يقدمه

النجم البرازيلي كوتينيو يلقى الدعم من إدارة برشلونة رغم وضعه السيء مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد جيلميو أمور المدير الرياضي لنادي برشلونة، أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة، لازال لديه الكثير لكي يقدمه مع الفريق، وذلك رغم معانته مع الفريق في الأسابيع الأخيرة.

وكان كوتينيو قد انضم لفريق برشلونة قادمًا من فريق ليفربول في يناير من عام 2018 وأحرز 15 هدفًا وصنع عشرة أهداف في 45 مباراة لعبها بقميص الفريق الكتالوني في مختلف المسابقات حتى الآن.

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ولكن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أصبح بديلًا في المباريات الأخيرة، في ظل تألق ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي ولويس سواريز.

على الرغم من ذلك فإن المدير الرياضي للفريق يساند كوتينيو، ردًا على الأخبار التي تداول اقترابه من الخروج من قلعة كامب نو.

وقال آمرو: "كوتينيو هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، هو لاعب لديه خبرة كبيرة وعلى استعداد للعب 90 دقيقة أو حتى خمس دقائق فقط".

كما أضاف المدير الرياضي لبرشلونة: "هو لاعب يفكر في مصلحة الفريق قبل مصلحته الشخصية، وهو يقدم دومًا أفضل ما لديه من أجل برشلونة ولا أحد يمكنه التشكيك في قدراته، برشلونة وقعت معه لأنه أحد أفضل لاعبي العالم، ومازال لديه الكثير لكي يقدمه مع برشلونة في السنوات المقبلة".

يذكر أن آخر مباراة لعبها كوتينيو أساسيًا مع برشلونة كانت في ديسمبر الماضي.