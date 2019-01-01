وكيل مالكوم ينفي المفاوضات مع لاتسيو

اللاعب لن يعود للعاصمة الإيطالية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى فيرناندو مينيزيس جارسيا وجود أي مفاوضات حول انتقال موكله مالكوم من برشلونة إلى لاتسيو.

وكانت عدة تقارير صحفية قد زعمت يوم السبت أن لاتسيو طلب ضم الجناح البرازيلي بالإعارة حتى نهاية الموسم، خاصة أنه لم يلعب كثيرًا مع برشلونة الذي انضم له قادمًا من بوردو مقابل 41 مليون يورو الصيف الماضي.

وقد نفى الوكيل هذا الأمر بقوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لا صحة لما يُقال حول مالكوم ولاتسيو".

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يُذكر أن صاحب الـ22 عامًا كان في طريقه إلى روما خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، إذ كان الجميع ينتظره في المطار في العاصمة الإيطالية وحُجر له موعدًا للكشف الطبي بالفعل، لكن مكالمة هاتفية من مسؤولي البارسا غيرت اتجاهه لصالح الفريق الإسباني.

ولم يلعب مالكوم كثيرًا هذا الموسم في كامب نو، إذ لم يُشارك سوى في 9 مباريات مما أثار الأخبار حول مستقبله وإن كان سيُواصل رحلته مع الفريق أم يُغادره سريعًا.