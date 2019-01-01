المحمدي: أستون فيلا يستحق الصعود للبريميرليج

مباراة مرتقبة بين فيلا وديربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دعا أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا، فريقه لحسم الأمور مبكراً أمام ديربي كاونتي عندما يلتقي الفريقان في نهائي التشامبيونشيب، وحذر من تكرار سيناريو الموسم الماضي.

ووصل المحمدي مع فيلا الموسم الماضي إلى نهائي التشامبيونشيب، ولكن خسر البطاقة المؤهلة للدوري الممتاز أمام فولهام.

وقال المحمدي مع "إكسبرس وستار": "هذه المرة يجب أن نركز منذ الدقيقة الأولى، العام الماضي أعطينا كل شيء في الشوط الثاني ولكن لم يكف كافياً".

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وأكمل: "عندما تصل إلى تلك المرحلة ولا تفوز تشعر بحسرة الجمهور، كل هذا يأتي إلى رأسك قبل اللقاء المقبل، نريد تقديم كل شيء".

وواصل المصري: "الفريق يستحق لعب البريميرليج، الأمر مهم أن نصل، فزنا عليهم مرتين في الدوري ولكن هذا لقاء مختلف ورأيتم ماذا فعلوا في ليدز".

أستون فيلا فاز مرتين على ديربي في لقاءات التشامبيونشيب بمجموع 7-0، ويلتقي الفريقان بالنهائي لتحديد صاحب البطاقة للبريميرليج مساء الأثنين المقبل.