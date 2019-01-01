رئيس قطاع الكرة في آرسنال يكشف سبب التخلي عن رامسي

كسر رئيس قطاع كرة القدم في نادي آرسنال راؤول سانليهي، حاجز صمته فيما يخص الأسباب التي دفعت الإدارة للتخلي عن لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي، ليضطر للبحث عن مستقبله في مكان آخر.

وتضاربت الأنباء حول مصير لاعب كارديف سيتي السابق، بعد تأخر الإعلان عن تمديد عقده الذي سينتهي في أول ساعات يوليو المقبل، إلى أن حدثت المفاجأة بإعلان يوفنتوس بشكل رسمي، عن تعاقده مع رامسي بموجب قانون بوسمان، كأول صفقات البيانكونيري في الموسم الجديد.

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وأرجع المسؤول البارز السابق في إدارة برشلونة، سبب غلق ملف رامسي، لعدم الوصول للمسافة قريبة مع وكيل أعماله في مفاوضات تجديد العقد، في إشارة واضحة إلى أن الوكيل حدد مبالغ لا تتماشى مع سياسة الأجور التي يتبعها النادي اللندني.

وقال سانليهي لموقع النادي الرسمي "من الأشياء المهمة بالنسبة لي، والتي رأيتها في أندية أخرى، هذا الشيء الرئيس هو الحفاظ على العقلانية في سياسة أجور الفريق، ونظرا لظروفنا، لم نوقع مع رامسي في الوقت المناسب، وعندما عرضنا عليه التجديد، كان قد تلقى عروضا لا تصدق".

وختم حديثه في جزئية رامسي "لقد كان حريصا على البقاء معنا، وكان مستعدا لبذل كل جهده، لكن في نهاية الأمور برمته، كنا مضطرين للحفاظ على أنفسنا وحماية مصلحة النادي، وكنا نعرف أننا سنتسبب في خلل من شأنه أن يضر الفريق على المدى المتوسط والبعيد".