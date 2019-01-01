مارسيليا يعرض ستروتمان على مانشستر يونايتد

النادي الفرنسي يسعى لتوفير النفقات

تلقى نادي مانشستر يونايتد، فرصة جيدة من أجل التعاقد مع كيفن ستروتمان لاعب وسط نادي مارسيليا الفرنسي.

صاحب الـ29 عاماً ارتبط أكثر من مرة بالانتقال ليونايتد، خلال تواجد ديفيد مويس ولويس فان جال على رأس القيادة الفنية.

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ستروتمان وقع لمارسيليا قادماً من روما بـ23 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، ليصبح من الأعمدة الرئيسية للفريق.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن مارسيليا سيكون مضطراً للتخلي عن اللاعب، من أجل توفير المزيد من النفقات.

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يونايتد يستعد لمرحلة إحلال وتجديد تحت قيادة المدرب أولي سولشار، وخيار ضم ستروتمان على سبيل الإعارة، ربما يغري المدرب النرويجي.

وتهتم العديد من الأندية الأخرى بضم ستروتمان، وأبرزها الثنائي الإنجليزي إيفرتون ووست هام يونايتد.