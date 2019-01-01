رسميًا | إعلان توقيت مباراة الكلاسيكو

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تعرف على توقيت الكلاسيكو بعد فترة خلافة بين الليجا والاتحاد

أعلن الدوري الإسباني لكرة القدم توقيت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والذي يُقام يوم 18 ديسمبر المقبل.

رابطة الليجا حاولت الطعن على موعد الكلاسيكو وطلبت خوضه في الظهيرة ليتمكن الجمهور من جنوب شرق آسيا من متابعة اللقاء.

وقرر الاتحاد خوض المباراة يوم الأربعاء 18 ديسمبر في الثامنة مساءً بتوقيت مدريد والذي يوافق التاسعة مساءً في القاهرة والعاشرة مساءً في مكة المكرمة.

وكان من المقرر خوض الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" يوم 26 أكتوبر الماضي إلا أنّ رابطة أندية الليجا طلبت نقله إلى "سانتياجو برنابيو" بسبب التظاهرات في إقليم كتالونيا.

وقررت لجنة المسابقات بعد ذلك تأجيل المباراة ليتفق برشلونة وريال مدريد على خوضها يوم 18 ديسمبر.

وحاول الاتحاد إقامة اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدريد إلا أنّ رابطة الليجا رفضت وفضّلت خوض المباراة في الظهيرة حتى يتمكن الجمهور الأسيوي من متابعتها ولكي لا تتعارض مع مباريات كأس ملك إسبانيا.

واستقر الطرفان في الأخير على أن تكون المواجهة في الثامنة مساءً ومحاولة تجنب التعارض مع مباريات الكأس.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم ينتصر على برشلونة في الكلاسيكو في الليجا منذ موسم 2015-2016 ليتلقى بعدها 4 هزائم وتعادلين.