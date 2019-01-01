رسمياً - تأجيل الكلاسيكو وتحديد "شهر" إقامته فقط!

نظراً للاضطرابات الكتالونية الحالية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لليجا.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة في السادس والعشرين من أكتوبر، على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

وفي ظل الاضطرابات الحالية في كتالونيا، وأزمة التظاهرات والمناوشات مع الشرطة، قرر الاتحاد أن الحدث لن يكون آمناً إن أقيم في موعده.

وبناء عليه تناولت بعض التقارير تأجيله إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل، فيما اقترحت رابطة الليجا إقامة المباراة في السابع من الشهر ذاته..

أخيراً أعلن الاتحاد عن قراره بتأجيل المباراة إلى شهر ديسمبر، دون تحديد اليوم حتى الآن.

وكان الاتحاد قد اقترح نقل المباراة إلى ملعب ريال مدريد "سانتياجو بيرنابيو"، وهو ما قوبل بالرفض من الطرفين.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر المسابقة بـ18 نقطة، بفارق نقطتين عن الغريم برشلونة.