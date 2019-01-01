رسمياً | تحديد ميعاد الكلاسيكو

المباراة كانت تفترض أن تُلعب الأسبوع المقبل

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباراة الكلاسيكو المقبلة ستقام في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وذلك بعد تأجيلها من الأسبوع المقبل.

المباراة كانت ستلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري في ملعب "كامب نو"، ولكن تم تأجيلها بسبب الاحتجاجات في مدينة برشلونة.

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وذكر بيان لجنة المسابقات أن المباراة تم تحديد ميعادها لتلعب في الثامن العشر من ديسمبر، وذلك بعد طلب الفريقين اللعب بذلك الميعاد.

وكان يفترض أن تلعب مباريات كأس الملك بذلك التوقيت، ولكن سيتم تغيير مواعيد مباريات الفريقين بالمسابقة لوقت لاحق للعب الكلاسيكو.

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وشهدت الأيام الأخيرة حالة من الكر والفر بين الفريقين من جهة، والاتحاد الإسباني بالجهة الأخرى لإيجاد حل يرضي كل الأطراف لإقامة المباراة.

ويحتل برشلونة حالياً صدارة ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، وخلفه ريال مدريد ومعه 18 نقطة.