الكشف عن تفاصيل عرض النصر "الضخم" لفيريرا

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل عرض نادي النصر السعودي الضخم للتعاقد مع البرتغالي آبيل فيريرا المدير الفني لبالميراس البرازيلي، والذي تُوج معه مؤخرًا بكأس ليبرتادوريس.

النصر أقال مدربه بيدرو إيمانويل ويبحث حاليًا عن مدرب جديد، إذ تولى قيادته في المباراتين الأخيرتين مؤقتًا مارسيلو سالازار.

ما هي تفاصيل عرض النصر للتعاقد مع فيريرا؟

الصحفي جانلويجي لوناري أوضح خلال حسابه الرسمي عبر تويتر أن النصر تقدم بعرض للتعاقد مع فيريرا تضمن عقدًا لمدة موسمين مقابل حصوله على 10 ملايين يورو سنويًا.

وأضاف أن صاحب الـ42 عامًا يحلم بالعمل في أوروبا، لكنه لا يمتلك أي عروض قادمة من هناك، مشيرًا إلى أن الاتصالات بينه وبين النادي السعودي وصلت إلى مراحل متقدمة.

الفريق السعودي ارتبط كذلك خلال الأيام الماضية بالمدرب الفرنسي رودي جارسيا والذي كان ضمن المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، قبل أن يتوصل الفريق الإنجليزي لاتفاق مع الألماني رالف رانجنيك.

النصر يُقدم موسمًا متواضعًا حتى الآن في الدوري السعودي، خاصة مع تدهور نتائجه عقب الخروج من دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 11 مباراة.

من هو فيريرا المطلوب في النصر؟

آبيل فيريرا بدأ مسيرته التدريبية عام 2011 بعد مسيرة جيدة كلاعب في خانة الظهير الأيمن لعب خلالها لعدة أندية أبرزها سبورتينج لشبونة.

التجربة الأولى كانت مع فريق الشباب لسبورتينج ومن ثم انتقل إلى سبورتينج براجا حيث أشرف أولًا على تدريب الفريق الثاني قبل أن يقود الأول موسم 2017-2018 ويحصل معه على المركز الرابع في الدوري البرتغالي.

محطته الأبرز في أوروبا كانت مع باوك سالونيكا حيث تُوج معه بالدوري اليوناني موسم 2019-2020، وبعدها وتحديدًا في أكتوبر 2020 عبر البحار وانتقل لتدريب بالميراس في البرازيل.

المدرب الشاب صنع الحدث في أمريكا الجنوبية حين تُوج أولًا بكأس البرازيل 2020، ثم لقبي كأس ليبرتادوريس 2020 و2021، وقد حصل مع فريقه على المركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد خسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام الأهلي المصري.

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