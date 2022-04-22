القرارات اقتربت؟ تطور جديد في قضية كنو والهلال

يبدو أن غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي، أصبح قريبًا من اتخاذ قرارات أخيرًا في قضية محمد كنو، لاعب نادي الهلال، والذي وقع على عقود انضمامه للنصر.

ما هي تفاصيل أزمة محمد كنو؟

أعلن نادي الهلال في شهر يناير 2022 عن تجديد عقد لاعب الوسط محمد كنو بشكل رسمي، وذلك بعد تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي.

وبعدها بدأ مسلسل أزمة محمد كنو، بإعلان النصر عن توقيع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف العالمي في الفترة الحرة، ليقدم شكوى رسمية للجهات الرسمية، متمسكًا بحقوقه الأدبية والمالية.

وفتحت لجنة الاحتراف تحقيقًا في قضية كنو، ثم قامت بتحويلها إلى غرفة فض المنازعات، ورفض الهلال الرد على الشكوى، بداعي أن الغرفة ليست مخوّلة بالنظر في الأمر.

وقامت غرفة فض المنازعات بإعادة القضية من جديد إلى لجنة الاحتراف.

ما هو آخر تطور في قضية كنو؟

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن آخر تطورات قضية كنو، حيث أكد على أن هناك تطورًا قد حدث، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارات خلال الفترة القادمة.

العجلان كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد على غرفة فض المنازعات أغلقت باب المرافعات في القضية، ويتم الآن دراسة القضية لاتخاذ قرارات.

وجاء نص تغريدة العجلان كالآتي: "أغلقت غرفة فض المنازعات باب المرافعات في القضية التي رفعها لاعب الهلال محمد كنو، ليتم دراستها واتخاذ القرارات حيالها".

مصادر "الجزيرة"



اغلقت غرفة فض المنازعات باب المرافعات في القضية التي رفعها لاعب #الهلال محمد كنو ، ليتم دراستها واتخاذ القرارات حيالها . pic.twitter.com/KNaxN3Ixsb — أحمد العجلان (@ahmad2man) April 21, 2022

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