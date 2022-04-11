فض المنازعات تؤيد الهلال وتُعيد ملف كنو للاحتراف، والنصر ينتظر مصير أمواله

فجر سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر مفاجآت جديدة وصارخة في قضية لاعب الهلال محمد كنو، والمثارة منذ سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

كنو كان قد جدد عقده مع الهلال خلال يناير الماضي وبعد دخوله الفترة الحرة بأيام قليلة، وقد أصدر النصر بيانًا بعد ذلك أكد خلاله امتلاكه لعقد بتوقيع اللاعب وتمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه الأدبية والمالية.

فض المنازعات تؤيد الهلال وتُعيد القضية للاحتراف

القضية بدأت تُنظر في لجنة الاحتراف، ومن ثم أحالت اللجنة القضية ونسخة من كامل التحقيقات إلى لجنة فض المنازعات، والتي تقدم لها النصر بشكوى ضد الهلال ردًا على شكوى اللاعب ضده لدى نفس اللجنة.

صحيفة الرياضية أوضحت مؤخرًا أن لجنة فض المنازعات خاطبت الهلال للرد على شكوى النصر بحقه، فكان الرد صادمًا وهو الامتناع عن الإجابة لعدم اختصاص اللجنة ببحث القضية حاليًا والتأكيد على أن لجنة الاحتراف في المخولة بالحديث والسؤال عن الأمر.

الصرامي أوضح في تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن لجنة فض المنازعات أعادت القضية بالكامل للجنة الاحتراف بعد نحو 3 أسابيع من استلامها الملف، وهو ما يعني ضمنيًا تأييد حديث الهلال بأن النظر في القضية ليس من اختصاصها بل لجنة الاحتراف.

وأضاف الإعلامي المخضرم أن لجنة الاحتراف قررت فتح الملف من جديد واستدعاء اللاعب وممثلين عن الناديين خلال الأيام القليلة القادمة للرد على بعض الأسئلة التي لم تجد لها إجابات مقنعة وواضحة، واصفًا القضية بالمتشابكة جدًا.

الصرامي: كنو وأخاه ووكيله لم يُعيدوا أموال النصر حتى الآن

الصرامي كشف مفاجأة جديدة تتعلق بحصول كنو وأخيه والشركة التي تمثله على أموال كبيرة من النصر عند توقيع العقد، والمفاجأة الأكبر أن تلك الأطراف جميعًا لم تُعد الأموال حتى الآن.

إذ قال "رئيس لجنة الاحتراف، جابر الجهني، قرر إعادة فتح الملف واستدعاء الأطراف جميعًا خاصة مع وجود مبالغ مستلمة من النصر، كنو استلم 9 ملايين ريال ومازالت في حوزته، وشقيقه علاء كنو استلم مليون ونصف ومازالت بحوزته، شركة سبورتس يارد استلمت مليون ونصف ومازالت بحوزتها، النصر لم يستعيد أمواله بعد".

تابع "عدم إعادة كنو لتلك الأموال للنصر رغم مرور أكثر من 60 يومًا هل تعني أنه مازال يُريد البقاء في الهلال أم يرغب بالضغط على النادي، كل تلك الأمور المعقدة دفعت لجنة الاحتراف لفتح التحقيق من جديد ولذا الموضوع قد يطول ولا ينتهي بقرار إلا بعد إجازة عيد الفطر المبارك".

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