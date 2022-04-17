متى الحُكم في قضية كنو؟ وما هو القرار؟ الإجابة هنا

كشف الصحفي محمد العنزي عن موعد وحيثيات الحكم المنتظر في قضية محمد كنو، والتي تتضمن أطرافها اللاعب وناديي الهلال والنصر.

كنو كان قد جدد عقده مع الهلال خلال يناير الماضي وبعد دخوله الفترة الحرة بأيام قليلة، وقد أصدر النصر بيانًا بعد ذلك أكد خلاله امتلاكه لعقد بتوقيع اللاعب وتمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه الأدبية والمالية.

ماذا حدث في القضية حتى الآن؟

القضية بدأت تُنظر في لجنة الاحتراف، ومن ثم أحالت اللجنة القضية ونسخة من كامل التحقيقات إلى لجنة فض المنازعات، والتي تقدم لها النصر بشكوى ضد الهلال ردًا على شكوى اللاعب ضده لدى نفس اللجنة.

صحيفة الرياضية أوضحت مؤخرًا أن لجنة فض المنازعات خاطبت الهلال للرد على شكوى النصر بحقه، فكان الرد صادمًا وهو الامتناع عن الإجابة لعدم اختصاص اللجنة ببحث القضية حاليًا والتأكيد على أن لجنة الاحتراف في المخولة بالحديث والسؤال عن الأمر.

الناقد الرياضي والمتحدث السابق باسم النصر، سعود الصرامي، أوضح في تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن لجنة فض المنازعات أعادت القضية بالكامل للجنة الاحتراف بعد نحو 3 أسابيع من استلامها الملف، وهو ما يعني ضمنيًا تأييد حديث الهلال بأن النظر في القضية ليس من اختصاصها بل لجنة الاحتراف.

وأضاف الإعلامي المخضرم أن لجنة الاحتراف قررت فتح الملف من جديد واستدعاء اللاعب وممثلين عن الناديين خلال الأيام القليلة القادمة للرد على بعض الأسئلة التي لم تجد لها إجابات مقنعة وواضحة.

إذ قال "رئيس لجنة الاحتراف، جابر الجهني، قرر إعادة فتح الملف واستدعاء الأطراف جميعًا خاصة مع وجود مبالغ مستلمة من النصر، كنو استلم 9 ملايين ريال ومازالت في حوزته، وشقيقه علاء كنو استلم مليون ونصف ومازالت بحوزته، شركة سبورتس يارد استلمت مليون ونصف ومازالت بحوزتها، النصر لم يستعيد أمواله بعد".

تابع "عدم إعادة كنو لتلك الأموال للنصر رغم مرور أكثر من 60 يومًا هل تعني أنه مازال يُريد البقاء في الهلال أم يرغب بالضغط على النادي، كل تلك الأمور المعقدة دفعت لجنة الاحتراف لفتح التحقيق من جديد ولذا الموضوع قد يطول ولا ينتهي بقرار إلا بعد إجازة عيد الفطر المبارك".

ماذا قال العنزي عن موعد وقرار اتحاد الكرة بخصوص قضية كنو؟

الناقد الرياضي لبرنامج "أكشن مع وليد" أوضح أن القرار بشأن القضية سيصدر من غرفة فض المنازعات وليس لجنة الاحتراف، وهو ما يُخالف حديث الصرامي بأن القضية عادت للجنة الاحتراف.

وأوضح العنزي أن النصر هو المستفيد من الحُكم، حيث سيصدر لصالحه قرار بمنحه تعويض مالي قدره 10-15 مليون ريال سعودي تُدفع من اللاعب والهلال بالتضامن.

وأتم الصحفي النصراوي أن القرار المنتظر سيصدر بعد العيد، وأن الحُكم لن يُرضي أي من الأطراف المتنازعة والتي ستتجه لمركز التحكيم الرياضي، مما يعني أن القضية أمامها عدة أشهر أخرى لتُحسم.

قضية كنو |



- سيصدر الحكم بعد العيد..

- الحكم من غرفة فض المنازعات..

- القرار تعويض مالي

- التعويض مابين 10 إلى 15 مليون..

- المستفيد #النصر

- التعويض يدفعه #كنو و #الهلال بالتضامن ..!

- سيعترض جميع الأطراف على القرار..

- ستذهب إلى مركز التحكيم الرياضي.. — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) April 17, 2022

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