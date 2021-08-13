الصفقات لن تتوقف.. باريس يتحرك لضم مدافع نابولي

باريس سان جيرمان لن يتوقف عن الصفقات ويضع عينه على مدافع نابولي.

رغم سوق الانتقالات التاريخي الذي قام به باريس سان جيرمان حتى الآن، إلا أن النادي الفرنسي لن يتوقف، وقرر القيام بحركة جديدة لمواصلة تدعيم صفوفه.

باريس سان جيرمان تعاقد حتى الآن مع خمس صفقات في سوق الانتقالات الصيفية، بدأها بالتعاقد مع جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وسيرخيو راموس من ريال مدريد، وجينالويجي دوناروما من ميلان، وأشرف حكيمي من إنتر.

الصفقة الأبرز لباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي كانت التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

ما هي خطوة باريس سان جيرمان الجديدة في سوق الانتقالات؟

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي خلال الصيف الحالي.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قلق من حالة سيرخيو راموس البدنية، واحتمالية غيابه بداعي الإصابة لأكثر من شهر، رغم التقارير التي أكدت أن غياب راموس الطويل مجرد إنذار كاذب.

وتبلغ قيمة كاليدو كوليبالي قرابة 50 مليون يورو، لكن أي عرض أقل من ذلك قادر على إقناع إدارة نادي نابولي ببيعه.

وستكشف الأيام المقبلة إذا ما كان باريس سان جيرمان بالفعل سيواصل سلسلة صفقاته الكبيرة في سوق الانتقالات، أو سيكتفى بما قام به حتى الآن.

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