من مهاجمة صرف الأموال إلى التباهي بالإنفاق .. هل أصبح جوارديولا منافقًا؟

تغير كبير جدًا في توجه المدرب الإسباني

يعتبر بيب جوارديولا أحد أهم فلاسفة كرة القدم في العصر الحديث، بسبب أسلوبه المميز وتصريحاته الجذابة التي تعكس عمق تفكيره.

جوارديولا قدم نفسه في بداية مسيرته كمدرب شاب، ساعد مجموعة من الأسماء الواعدة مع بعض النجوم، على تكوين أحد أهم أجيال كرة القدم في التاريخ مع برشلونة.

بيب كان مدربًا للفريق الكتالوني من 2008 إلى 2013، ليرحل بعدها إلى بايرن ميونخ، ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.

الإنجازات والسيطرة المحلية بالتحديد كانت العنوان الرئيسي لمسيرة الإسباني، ولكن مؤخرًا بدأت تهمة النفاق والتناقض توجه له.

من مدرب يرعى الشباب وينتقد إنفاق المبالغ الضخمة على ضم اللاعبين، إلى أحد أكثر المدربين إنفاقًا في التاريخ، كيف حدث ذلك؟

عصر ما قبل مانشستر سيتي

جوارديولا سبق أن قال في 2009 عندما كان مدربًا لبرشلونة:"كرة القدم الحديثة تجعلني حزينًا في بعض الأوقات، الجميع يركز على التعاقد مع الأسماء الكبيرة بدلًا من تصعيد اللاعبين من الأكاديمية".

وأضاف:"لماذا تقوم بدفع 50 مليونًا على مهاجم في حين أن هناك بعض اللاعبين الشباب ينتظرون الحصول على الفرصة؟".

تصريحات جوارديولا في تلك الفترة كانت تتماشى نوعًا ما مع سياسته حيث منح الفرصة للعديد من الشباب وعلى رأسهم سيرجيو بوسكيتس الذي أصبح من أساطير برشلونة.

بيب أنفق 342 مليون يورو طوال فترته مع برشلونة على 38 لاعبًا، ولم يجلب مجموعة كبيرة من النجوم بمبالغ ضخمة رغم استمراره مع النادي لمدة طويلة.

الصفقة الأغلى كانت زلاتان إبراهيموفيتش من إنتر ميلان بـ69.50 مليون يورو، والذي رحل سريعًا بعد فشل تجربته في كامب نو.

دافيد فيا كذلك جاء إلى النادي بـ40 مليون يورو، داني ألفيش 35 مليون يورو، سيسك فابريجاس 34 مليون يورو، وأليكسيس سانشيز 26 مليونًا، جميعها مبالغ منطقية لا يوجد بها أي مبالغة.

الحفاظ على الهوية

هل تغير جوارديولا في بايرن ميونخ؟ بالعكس تمامًا، المدرب الإسباني أنفق أقل بكثير مما صرفه في برشلونة.

مدرب سيتي الحالي أنفق 205 مليون يورو على ضم 25 لاعبًا لصفوف الفريق البافاري ولم يتجه إلى الصرف ببذخ هناك.

أرتورو فيدال كان التعاقد الأغلى في بايرن وقتها مع جوارديولا حيث ضمه النادي بـ39.25 مليون يورو قادمًا من يوفنتوس.

الصفقات الأخرى كانت متواضعة في القيمة المالية بشكل كبير رغم القدرات الفنية لجيل بيب هناك وقتها، ولكنه خرج من النادي في 2016 لعدم الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث في ملعب الاتحاد؟

لم يتوقع أحد أبدًا أن يتحول بيب بهذه الطريقة، بعدما أصبح من أكثر المدربين إقبالًا على سوق الانتقالات لتدعيم فريقه.

هل الأمر يتعلق بطبيعة مانشستر سيتي؟ وطموحات النادي بالوصول إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد السيطرة المحلية لسنوات.

دفاع لا يُقهر 🛑



هجوم كاسح 👊



و"سر" جوارديولا 🧠



أسباب تجعل مانشستر سيتي مرشحًا للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي 🏆#PowerHorse #UnstoppableTogether pic.twitter.com/3GOBAiEJKz — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2021

جوارديولا أنفق أكثر من مليار يورو خلال تجربته مع سيتي، وتعاقد مع عدد من اللاعبين وصل إلى الرقم 116 من عام 2016 وحتى يومنا هذا.

الأمر وصل إلى خروجه في فبراير الماضي للتباهي بالأموال قائلًا:"لدينا الكثير من الأموال لشراء لاعبين رائعين، هذا صحيح، من دون جودة عالية لا يمكننا تحقيق أي شيء".

الصفقة الأغلى هي جاك جريليش الذي جاء إلى النادي الإنجليزي هذا الصيف مقابل 117 مليون يورو، وهناك أنباء حول قدوم هاري كين مقابل 130 مليون يورو.

كل شيء والعكس

قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحدث جوارديولا عن إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل سيرخيو أجويرو.

الصحف الإنجليزية أشارت إلى رغبة بيب في التعاقد مع هاري كين أو إرلينج هالاند ليخرج الإسباني لينفي ذلك.

وقال مدرب سيتي:"هذا مستحيل، لا يمكن تحمل هذه المبالغ، جميع الأندية تكافح ماليًا ونحن لا نمثل أي استثناء، لدينا جابرييل جيسوس وفيران توريس وبعض اللاعبين الشباب في الأكاديمية".

واضاف:"يمكننا اللعب أيضًا بمهاجم وهمي، ولذلك لا توجد فرصة كبيرة لنا لشراء مهاجم الموسم القادم".

وبعد بضعة أسابيع يتعاقد مع جريليش بهذا المقابل الضخم، ومن المتوقع هاري كين أيضًا، فماذا حدث لجوارديولا؟

الأغرب في الأمر هو تبريرات بيب للتناقض الذي ظهر في تصريحاته، ليخرج قبل مواجهة ليستر سيتي السبت الماضي في كأس الدرع الخيرية، ليشرح سبب التعاقد مع جريليش قائلًا إنه باع لاعبين بـ60 مليون يورو لذلك حصل على السيولة الكافية لضم اللاعب من أستون فيلا.

التماشي مع الواقع

جوارديولا الآن يأتي في المركز الثاني ضمن المدربين الأكثر إنفاقًا في تاريخ كرة القدم، خلف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي.

مورينيو أنفق 1.72 مليون يورو خلال مسيرته، ومن بعده بيب 1.59 مليار يورو، كارلو أنشيلوتي 1.43 مليار يورو، ثم مانويل بيليجريني 1.16 مليار يورو.

المدرب الإسباني قال في تصريحات له في فبراير من هذا العام:"قصة الإنفاق ستظل خلفنا بشكل مستمر، ليس من صحفي واحد ولكن يقول الكثيرون إن السبب الوحيد لنجاحنا هو المال".

وأضاف:"علينا تقبل ذلك، ولكن هناك أندية أخرى أنفقت ولديها ميزانيات أعلى منا، نحن لم نكن في صفوة الأندية في آخر 30 أو 40 عامًا، عندما فاز مانشستر يونايتد فكان ذلك بسبب الأموال وكان هو الحال في برشلونة وريال مدريد".

وتابع:"لا أشعر أننا مختلفون كثيرًا عن أفضل أندية النخبة في العالم، من حيث هذه الشروط ولكن علينا القيام بأفضل عمل ممكن".

وهو في النهاية يعني أن جوارديولا يتعامل حاليًا بمنطق أن المال أصبح يسيطر على اللعبة ورضخ لهذه الحقيقة، والإمكانيات الحالية لسيتي تساعده على تحقيق الإنجازات بأسهل طريقة ممكنة.

ولكن السؤال هنا، ماذا يفعل بيب لو خرج من سيتي، هل ستكون الأموال المتاحة هي العنصر الوحيد في اختياره القادم؟

ماذا لو احتاج له برشلونة في ظل أزمته المالية الحالية؟ هل يقبل التضحية من أجل بيته القديم أم يختار الطريق الأسهل؟

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