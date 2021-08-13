بأي حال تعود الليجا.. ضباب يُحيط بموسم ريال مدريد وبرشلونة

موسم مُبهم ينتظر ريال مدريد وبرشلونة.

من كان ينتظر الكلاسيكو الإسباني لرؤية التنافس بين كريستيانو رونالدو وبين ليونيل ميسي فأمله خاب منذ صيف 2018، ومن كان يُمني نفسه برؤية مواجهة سيرخيو راموس لميسي فعليه بالتوجه نحو الدوري الفرنسي؛ فقائد ريال مدريد وقائد برشلونة أصبحا زملاء في باريس سان جيرمان.

موسم جديد ينطلق في الدوري الإسباني، اليوم الجمعة؛ موسم جديد بتساؤلات كبيرة حول كيفية ظهور قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة حامل اللقب أتليتكو مدريد الأكثر استقرارًا.

تسونامي في برشلونة

انتهى عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي، لكن الكل تقريبًا كان متأكدًا من استمرار ليو مع برشلونة حتى اللاعب نفسه كان مؤمنًا بذلك كما قال هو.

جماهير برشلونة كانت مطمئنة هذا الصيف عن سابقه الذي طلب فيه ليو الرحيل رسميًا عبر إرساله بيروفاكس للنادي.

اطمئنان جماهير برشلونة ربما كان نابعًا من كلام اللاعب وعودة جوان لابورتا لرئاسة النادي في مارس الماضي والذي أكد أن تجديد ميسي أهم أولوياته.

لكن فجأة نشر برشلونة يوم 5 أغسطس بيانًا كان أشبه بأعاصير التسونامي التي تقضي على كل شيء، "ميسي لم يعد لاعبًا في برشلونة"، هذا ما أكده النادي لصعوبة التوصل لاتفاق مع اللاعب ليس بسببه، بل للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي وتمنعه من قيد اللاعبين بسبب سقف الرواتب الذي بلغ 110% من الدخل.

صدمة رحيل ميسي كبيرة؛ فالهداف التاريخي لبرشلونة حمل الفريق على كتفيه، بالمعنى المجازي الأقرب للحرفي، آخر 3 سنوات، وسط تخبط الإدارة وتعاقداتها الغريبة المبالغ فيها.

أزمة ما بعد ميسي

يصعب تصور برشلونة دون ميسي؛ فمن لاعب في العالم سيعوض غيابه؟ الإجابة صعبة وسهلة في الوقت نفسه.. لا أحد.

رحيل ميسي ليس الكارثة الوحيدة للمدرب رونالد كومان؛ فصفقات برشلونة الجديدة لم تقيد بعد.

رحيل ليو لم يحل أزمة الرواتب التي ما زالت تشكل 100% من قيمة الدخل وبالتالي لم يقيد برشلونة صفقاته الجديدة؛ سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون.

البدء دون هؤلاء سيصعب كثيرًا من مهمة كومان، خاصة في ظل إمكانية رحيل بعض اللاعبين عن الفريق على رأسهم كوتينيو وأنطوان جريزمان وبيانيتش للتخلص من رواتبهم.

فوز مُضلل

بعد يومين من رحيل ميسي فاز برشلونة بكأس جوان جامبر الودية على حساب يوفنتوس 3-0.

كومان لعب بثلاثي هجومي مكون من مارتن برايثوايت وجريزمان وديباي الذي افتتح أهداف المباراة وسجل هدفه الثالث في رابع مبارياته الودية بقميص برشلونة.

اللقاء كان من المتوقع أن يجمع ميسي بهداف ريال مدريد التاريخي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي، لكن رحيل ميسي وعدم تجديده حال دون ذلك.

برشلونة فاز بثلاثية في حضور كريستيانو الذي لعب شوطًا ونجوم الفريق الإيطالي لكنها تبقى مباراة ودية.

إن كان الفوز على يوفنتوس مقياسًا فبرشلونة خسر من ريد بول سالزبورج النمساوي قبلها بأيام وديًا 1-2.

سيبدأ الاختبار الحقيقي لبرشلونة، حامل لقب كأس الملك، يوم الأحد المقبل حينما يستقبل ريال سوسيداد في أولى مبارياته في الليجا موسم 2021-22.

ريال مدريد دون دفاع

على الجانب الآخر من الليجا وفي العاصمة مدريد لا يختلف حال ريال مدريد عن برشلونة كثيرًا.

ريال مدريد خسر قلبي دفاعه هذا الصيف سيرخيو راموس الذي رحل مجانًا بعد نهاية عقده؛ ليطوي 16 سنة من الفريق المدريدي، ويبدأ رحلة جديدة مع باريس سان جيرمان بجوار ميسي الذي انتقل له هو الآخر مجانًا.

فقد ريال مدريد كذلك مدافعه الفرنسي رفاييل فاران المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن ريال مدريد دعم دفاعه بصفقة مجانية بالتعاقد مع دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ السابق.

مبابي فقط

على مستوى خط الهجوم لم يقم ريال مدريد بأي انتدابات جديدة رغم حاجة الفريق لذلك ومعاناتهم خاصة في حالة غياب هدافه كريم بنزيما.

ريال مدريد يعاني خجوميًا كذلك منذ رحيل هدافه التاريخي كريستيانو إلى يوفنتوس في صيف 2018.

يبدو ريال مدريد مهتمًا فقط بالتعاقد مع الفرنسي كيليلن مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

قدوم مبابي ما زال غير مؤكد فإدارة باريس تفعل المستحيل للحفاظ على لاعبها وأي مستحيل أكثر من التعاقد مع ميسي لتكوين أفضل فريق في العالم.

بداية بمدرب جديد\ قديم

لم يرحل قلبا دفاع ريال مدريد فقط بل كذلك رحل مدربهما الفرنسي زين الدين زيدان بشكل مفاجئ بنهاية الموسم.

رحيل زيدان بعد موسم نافس فيه على الدوري حتى النهاية لكنه خُتمه دون إنجاز كان مغايرًا لرحيله السابق في 2018 وهو بطلًا لدوري أبطال أوروبا.

زيدان أرسل خطابًا لجماهير ريال مدريد عبر الصحافة انتقد فيه سياسية الإدارة التعاقدية ليبرر رحيله.

رحيل زيدان حاولت الإدارة إصلاحه جزئيًا بالتعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي الخبير ببيئة ريال مدريد وصاحب إنجاز بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة في 2014.

خيبات تحضيرات الموسم

وديًا وتحضيرًا للموسم الجديد خسر ريال مديد من رينجرز الإسكتلندي 2-1 وتعادل مع ميلان سلبيًا.

لكن ربما ما حدث ليس مقياسًا لما سيحدث الموسم الجديد؛ فالفريق لم يكن كاملًا وغاب عنه لاعبين كُثر ما بين إصابات بكورونا وعطلاتهم ممتدة للمشاركة في يورو 2020 أو كوبا أمريكا.

أنشيلوتي عاد له الويلزي جاريث بيل بعد نهاية إعارته؛ عودة لا تطمئن جماهير المرينجي فاللاعب غادر بمشاجرات معارًا لتوتنهام وغيابه يكون أكثر من وجوده بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها.

وسيبدأ ريال مدريد موسمه بالحلول ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت في افتتاح مبارياتهما في الدوري الإسباني لموسم 2021-22.

أتليتكو الرابح الأكبر

يعد أتليتكو المرشح الأول للحفاظ على لقبه والتتويج بلقب الدوري الإسباني.

أتليتكو حافظ على قوام الفريق المستقر بل عززه بالتعاقد مع متوسط ميدان الأرجنتين دي باول الذي قدم مع بلاده بطولة مميزة في كوبا أمريكا وكان سببًا في تتويج منتخب التانجو بها.

وفي المقابل كان صيف برشلونة وريال مدريد غريبًا.

من كان يتخيل أن ليونيل ميسي وسيرخيو راموس سيكونان زملاء بل سنرى ربما سيرخيو يدافع عن ليو ويتشاجر عنه لو مسه مدافع فريق منافس؛ وهل كان أحد يتخيل نهاية ليونيل ميسي مع برشلونة بهذه الصورة؟

موسم ريال مدريد وبرشلونة سيكون مختلفًا بلا شك وأي إنجاز لأي منهما سينظر له بإعجاب ودهشة فما حدث لهما هذا الصيف كان كثيرًا وعجيبًا.

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