الصحافة الفرنسية تكشف السبب الحقيقي لتهديد مبابي بالرحيل

كيليان مبابي ألمح لإمكانية الرحيل عن باريس سان جيرمان، والصحافة الفرنسي تتحدث عن أسباب خفية خلف تلك التصريحات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن الأسباب خلف تصريحات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الأخيرة والتي أدلى بها قبل ساعات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت كل من "ليكيب" و"لو باريسيان"، حيث أكدا أن اللاعب لا يضع في رأسه فكرة الرحيل عن النادي الباريسي بشكل جدي.

لأول مرة في تاريخ @Ligue1_Arab يحصل لاعب واحد على كلا الجائزتين ✌️



🏆 أفضل لاعب في الموسم

🏆 أفضل لاعب صاعد في الموسم



السيدات والسادة .. كيليان مبابي ✨🇫🇷

مستقبل كرة القدم بعد حقبة ميسي ورونالدو 🔝 pic.twitter.com/WS32XlJZuM — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

وكان مبابي قد قال: "من المهم جدا بالنسبة لي الوصول لنقطة التحول الأولى أو الثانية في مسيرتي الاحترافية، حقا اكتشفت أشياء كثيرة هنا، وأشعر أن الوقت قد حان لتحميل المزيد من المسؤوليات، آمل أن تكون مع باريس أو قد تكون في مكان آخر، شكرا لكم".

وكشفت التقارير أن مبابي يحاول أن يضع الضغط على باريس سان جيرمان من أجل تمديد تعاقده الذي ينتهي في 2022 وتحسين شروطه الحالية.

مبابي: أريد المزيد من المسؤوليات سواء في باريس أو مكان آخر

وأكدت أن هدفًا آخر كان خلف تلك التصريحات وهو رغبة اللاعب في الحصول على دورًا قياديًا في الفريق، وأنه أيضًا يطالب توماس توخيل بأخذ مكان كافاني كمهاجم صريح حيث اقترب الأوروجوياني من الرحيل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت اسم كيليان مبابي بنادي ريال مدريد في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد مرور الملكي بموسم كارثي على كل المستويات.