الشباب يفاوض الوحدة لإعادة الزوري إلى الرياض

هل ينجح الشباب في ضم عبد الله الزوري من الوحدة؟

دخلت إدارة نادي الشباب، في مفاوضات جادة مع نادي الوحدة، من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر عبد الله الزوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ينتهي عقد الزوري مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، على أن ينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الشباب بقيادة خالد البلطان، فتحت باب المفاوضات مع الوحدة، بعد دخول الزوري فترة الستة أشهر الحرة.

وتسعى إدارة الشباب للوصول إلى اتفاق مع الوحدة، بشأن ضم الزوري، قبل انتهاء عقده، مقابل حصول ناديه على مبلغ مالي.

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ولم يصل الزوري مع إدارة الوحدة لاتفاق خلال الفترة الماضية، من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبعد 12 موسمًا مع الهلال، شهدت تحقيق الزوري العديد من الإنجازات، انتقل إلى الوحدة مطلع موسم 2018-2019، ليقدم مستوى طيب.

وأصبح الزوري قريبًا من العودة مجددًا إلى العاصمة السعودية الرياض، من بوابة نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.