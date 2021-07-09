الشباب رافضًا للمعيار التاسع: نحن أفضل من النصر والأهلي

نادي الشباب يعبر عن غضبه من المعيار التاسع قبل إجراء قرعة الدوري السعودي

عبرت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان استيائها من المعيار التاسع الذي وضعته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن معايير وضع جدول مباريات الموسم الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتستعد رابطة دوري المحترفين السعودي، لإجراء قرعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، والذي سينطلق يوم 12 أغسطس القادم.

لماذا غضب نادي الشباب من المعيار التاسع لرابطة الدوري السعودي؟

لجنة المسابقات بالدوري السعودي للمحترفين، أعلنت مساء يوم الإثنين الماضي، عن اعتماد 9 معايير وضعتها الرابطة لإصدار جدول مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المحلي.

نص المعيار التاسع يفيد بعدم إقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو في جولة واحدة لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، دون ذكر اسم نادي الشباب، وهو الأمر الذي أثار غضب مسؤولي الليث الأبيض.

ما هو رد فعل خالد البلطان حول هذا المعيار؟

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على أن هناك غضب كبير من خالد البلطان، الذي قام بتوبيخ ممثلي نادي الشباب بسبب عدم اعتراضهم على المعيار التاسع.

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن البلطان قام أيضًا بإرسال خطابًا إلى نادي الشباب، يعترض فيه على هذا المعيار، مطالبين بتواجد اسم نادي الشباب ضمن قائمة الأندية المذكورة.

ماذا تضمن خطاب نادي الشباب للرابطة وما هو الرد؟

وأضافت الصحيفة أن خطاب نادي الشباب تضمن تأكيدات بأنه الأكثر تسويقيًا وجماهيرية من ناديي الأهلي والنصر، مدللًا بكثافة المشاهدات لمباريات بالدوري السعودي قياسًا بالفريقين.

كما شدد البلطان على أن نادي الشباب متميز تسويقيًا عن ناديي النصر والأهلي خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى منافسته على لقب الدوري السعودي حتى الجولة الأخيرة.

صحيفة الشرق الأوسط أكدت على أن طريقة كتابة خطاب نادي الشباب كانت ضعيفة وركيكة، ورابطة دوري المحترفين استندت إلى معايير المعروفة منذ 3 أعوام وليست وليدة اليوم.

الرابطة ردت على نادي الشباب، وأكدت على أن المعيار التاسع ليس وليد اللحظة وليس بجديد، وأنه النظام القائم والمعتمد منذ 3 أعوام، ومتواجد في الموقع الإلكتروني للدوري السعودي للمحترفين.

لماذا تمسكت الرابطة بموقفها أمام نادي الشباب؟

الرابطة ردت أيضًا على خطاب خالد البلطان، بأن ممثلي نادي الشباب خلال آخر 3 سنوات يعلمون جيدًا بهذا المعيار، ولم يعترض أحد أو حتى يتسائل حوله.

واستغربت رابطة الدوري السعودي من خطاب نادي الشباب، واصفة بأنه مفاجئ وليس منطقيًا، في ظل علم جميع الأندية بالمعايير التي يتم الاعتماد عليها خلال آخر 3 سنوات.

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