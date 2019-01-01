لويس جارسيا: لاعبو الشباب أثبتوا أنهم ليوثًا أمام الأهلي

المدرب الإسباني سعيد بالفوز على الأهلي

أكد لويس جارسيا بلازا المدير الفني لنادي الشباب السعودي سعادته الكبيرة بالفوز على الأهلي في مباراة الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدرب الذي خلف خورخي ألميرون في تدريب الشباب أن الفريق قدم مباراة جيدة جدًا رغم غياب عدد من عناصره الأساسية، مؤكدًا أن اللاعبين أثبتوا أنهم ليوثًا كما يُلقبون.

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الشباب بانتصاره على الأهلي أمس بهدف دانيلو أسبريا نجى من تحقيق رقم تاريخي سلبي في الدوري السعودي للمحترفين، إذ لو خسر كانت ستكون تلك خسارته الخامسة على التوالي وهو أمر لم يسبق أن حدث له في البطولة.

المدرب الإسباني قال عقب اللقاء "أنا سعيد جدًا بتحقيق الفوز اليوم، هو انتصار معنوي، أشكر اللاعبين على جهدهم خلال اللقاء، لقد أثبتوا أنهم ليوثًا كما يلقبون".

أضاف "لدينا عدة غيابات ولاعبين غير جاهزين لكن الفريق قدم أداءً مميزًا خاصة في الشوط الأول، أشكر كذلك الإدارة برئاسة خالد البلطان على قدرتها إخراج الفريق من الأجواء السلبية رغم الظروف الصعبة".

وأتم "سجلنا الهدف من هجمة مرتدة في الشوط الأول، لكننا هاجمنا الأهلي كثيرًا في الشوط الثاني ونجحنا في إغلاق مناطقنا الدفاعية، وقد أثبت اللاعبون أنهم أبطالًا، والجيد أنهم استوعبوا طريقتي لعبي وأفكاري سريعًا وبشكل جيد".