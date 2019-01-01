باولو سيرجيو يُعدد أسباب خسارة التعاون أمام الاتفاق في الدوري السعودي

الفريق يستعد لمواجهة النصر في السوبر

أعاد باولو سيرجيو المديرالفني للتعاون الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم أمس لعدة أسباب أبرزها الإرهاق وضغط المباريات.

وقال المدرب البرتغالي عقب اللقاء أن الإرهاق وضغط المباريات المستمر بجانب تراكم الإصابات وإهدار الفرص المتاحة وظهور بعض اللاعبين بمستوًى أقل من المأمول والمتوقع كانت أسباب الخسارة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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وأضاف سيرجيو أن الفريق تأثر سلبًا بلعبه مباراة كل 3 أيام، وأنه الآن لديه الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة النصر في السوبر السعودي.

وكانت تلك المباراة الأخيرة للتعاون قبل مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي يوم الرابع من يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وحُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.