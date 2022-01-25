السير على خطى رونالدو يعزز فرص يونايتد في ضم "نيمار الجديد"

الصراع أصبح على أشده بين عدد من الأندية الأوروبية الكبرى للحصول على خدمات إندريك فيليبي نجم نادي بالميراس البرازيلي.

ومن المعروف أن ريال مدريد وبرشلونة، كبيرا الكرة الإسبانية، من أشد المهتمين بضم إندريك، لكن يبدو أن هناك منافسة إنجليزية تتمثل في نادي مانشستر يونايتد.

وتلقى مانشستر يونايتد دفعة هائلة في سعيه للتحرك نحو البرازيلي صاحب الخمسة عشر عامًا، تتمثل في كشف والد إندريك عن عشق اللاعب للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "الشياطين الحمر".

ورغم حب إندريك الكبير لرونالدو، إلا أنه على ما يبدو يحب أيضًا ريال مدريد فريق البرتغالي السابق، حيث ظهر مرتديًا قميص النادي الملكي في أكثر من مناسبة.

ويتصدر إندريك عناوين الأخبار في البرازيل، بالنظر إلى أنه يتدرب ويلعب مع محترفين أكبر في العمر وأكثر خبرة في بالميراس.

ماذا قال والد إندريك؟

دوجلاس سوزا والد إندريك تحدث في تصريحات لصحيفة "Nossopalestra" البرازيلية: "يقول لي إنه يريد أن يكون مثل كريستيانو، قرأ بعض المقالات ويعرف أن رونالدو ليس لديه أي وشم لأنه يتبرع بالدم".

وأضاف: "بمجرد سؤاله عن اختياره للاعبه المفضل بين رونالدو ونيمار وميسي، اختار كريستيانو على الفور".

ما هي أهداف إندريك؟

وفي تصريحاته كشف والد إندريك أن فكرة الانتقال إلى أوروبا لا تراوده حاليًا، وهي إلى حد ما في أسفل قائمة أولوياته.

وقال سوزا عن أهداف نجله: "يريد اللعب كمحترف، واللعب على أعلى مستوى في البرازيل، والفوز بكأس العالم، ثم الانتقال إلى أوروبا".

اقرأ أيضًا ..

سباق العرب في أوروبا | الماضي يساند صلاح ومحرز، وزياش نجم الأسبوع!

"وريث راموس" في ريال مدريد .. ميليتاو يتسلم راية إنقاذ الملكي تهديفيًا

بطريقة الأسود .. جوميس في رسالة وداع غامضة للهلاليين والمريسل يودعه

