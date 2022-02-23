السومة وحده ضد الجميع والمولد بلا تبرير .. هل فقط ديربي جدة بريقه؟

في المباريات الكبيرة مثل ديربي جدة، الذي دائمًا ما يجمع بين الأهلي والاتحاد، تنتظر الجماهير الكثير خاصة من النجم الأول للفريق هنا وهناك، وخلال السنوات الماضية عندما تسأل من هو النجم الأول بصفوف الراقي سيُقال دون تردد السوري عمر السومة، ونفس السؤال عندما يُسأل عن العميد سيكون الرد هو فهد المولد، ولكن خلال المواسم الأخيرة تراجع مستوى الثنائي، ما الذي حدث؟

مباراة ديربي جدة دائمًا ما تكون في غاية السخونة، خاصة في ظل تواجد نجوم كبار بحجم عمر السومة وفهد المولد، ولكن هناك فارق كبير بين الأسباب التي تسببت في تراجع مستوى الثنائي.

عمر السومة لديه أسباب منطقية لتراجع مستواه، لأن الأوضاع في النادي الأهلي غير جيدة بالمرة، والفريق كله يعاني منذ بداية الموسم، ويحتل الفريق المركز التاسع بترتيب فرق الدوري.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مستوى فهد المولد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولكن بشكل غير مبرر، ظهر المولد بمستوى غير جيد بالمرة، الأمر الذي جعله دائمًا في مرمى الانتقادات لجماهير فريقه.

ومع تراجع مستوى أبرز النجوم في الأهلي والاتحاد، كيف أثر هذا الأمر على سخونة ديربي جدة؟ هذا ما سنناقشه سويًا خلال السطور التالية..

السومة وحده ضد الجميع

هذا هو الوصف المناسب لوصف حالة النجم السوري عمر السومة مع النادي الأهلي، العقيد كما يلقبه مجانين الراقي، تراجع مستواه كثيرًا خلال المواسم الأخيرة، وهذا لأسباب كثيرة.

الأهلي عانى على المستوى الإداري بشكل ملحوظ جدًا للجميع، وهو الأمر الذي أثر عليه فنيًا، وتسبب في تغيير الجهاز الفني للفريق أكثر من مرة، ومن ثم تغير اللاعبين الذين يلعبون حول السومة في كل المراكز.

عمر السومة حتى عام 2020 سجل 13 هدفًا، وذلك في 10 مباريات لعبها، ولعب بعدها 3 مباريات لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف، في دليل كبير على التراجع الذي شهده مستوى السومة.

منذ المباراة التي سجل فيها النجم السوري هدفين وانتصر فيها للأهلي بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020، لم يسجل السومة أي هدف في ديربي جدة ببطولة الدوري السعودي.

وأيضًا لم يفز الأهلي على الاتحاد بديربي جدة ببطولة الدوري السعودي منذ تلك المواجهة، التي كانت بتاريخ 9 أغسطس 2020، وهذا دليل آخر على دور السومة الكبير في المباريات الكبرى مثل ديربي جدة.

هل يستعيد السومة المستوى المعهود منه في الديربي الذي سيقام مساء يوم السبت القادم، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

فهد المولد بدون تبرير!

على عكس عمر السومة، لم يكن هناك أي مبرر وراء تراجع مستوى النجم فهد المولد مع نادي الاتحاد، حيث لم يظهر بمستوى جيد خلال السنوات الماضية، خاصة في مباريات الديربي.

المولد لعب 16 مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، سجل فيهم 5 أهداف فقط سجلهم في 11 مباراة، حيث كانت آخر مباراة ديربي جدة شهدت تسجيله هدف، في موسم 2018/2019، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تلك المباراة كانت تاريخها 25 نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومنذ ذلك الحين صام فهد المولد عن التهديف في ديربي جدة.

الفارق أن إدارة نادي الاتحاد اعتمدت على نجوم غير المولد من أجل تحقيق نتائج طيبة في ديربي جدة، هذا ما حدث بالفعل، حيث استطاع الاتحاد في تحقيق انتصارات عديدة ولم يعتمد على المولد.

ويبدو أن فهد المولد في طريقه ليصبح لاعبًا عاديًا بعد أن كان نجم الشباك الأول بصفوف نادي الاتحاد، في ظل تراجع مستواه بشكل كبير.

وأمام فهد المولد فرصة كبيرة من أجل إعادة ثقة الجماهير فيه، في ديربي السبت القادم، فهل ينجح في إنهاء الصيام التهديفي وقيادة العميد للانتصار والبقاء في قمة الدوري السعودي؟

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