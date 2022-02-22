أسرار مثيرة في انتقاله للنصر .. "حسين عبد الغني أراد الأهلي، ولكن!"

فجر الناقد الرياضي أحمد الشمراني أسرارًا مثيرة في انضمام حسين عبد الغني للنصر وعدم عودته للأهلي بعد الاحتراف لموسم واحد في أوروبا، إذ أكد أن رغبة اللاعب الواضحة كانت الفريق الجداوي.

المدافع الأسطوري في كرة القدم السعودية أحد خريجي قطاع الفئات السنية في الأهلي، وقد رحل منه إلى زاماكس السويسري صيف 2008، وحين عودته إلى الدوري السعودي الصيف التالي ارتدى قميص النصر بدلًا من الراقي واستمر معه حتى 2017.

ماذا قال الشمراني عن انضمام حسين عبد الغني للنصر؟

الناقد الرياضي وخلال تصريحاته في قناة 24 الرياضية السعودية نفى تمامًا ما يُشاع عن أنه أحد أسباب انضمام عبد الغني للنصر وعدم عودته للأهلي، بل أكد أنه من الأكثر حزنًا على رحيله وخروج أي لاعب من النادي.

وأضاف "حزنت جدًا لانتقال حسين عبد الغني للنصر، وحاولت جاهدًا أن أمنع ذلك لكن لم أوفق، أنا أحزن كلما يرحل نجم عن الأهلي، وقد حزنت لانتقال عبد الغني وكذلك عبد الفتاح عسيري وأخيرًا محمد العويس".

وتابع "حين قرأت في الإعلام وعلمت أن عبد الغني بات قريبًا من الانضمام للنصر تحدثت معه وذهبت إلى بيته لأطلب منه البقاء في جدة، حسين لم يرفض وقال أنه يتمنى العودة للأهلي وعدم الرحيل عنه أبدًا، تحدثت مع رجال الأهلي وجميعهم يُمكنهم تأكيد ذلك، وكذلك حسين نفسه".

"تحدثت مع حسين وهو في المطار أثناء سفره إلى الرياض لتوقيع عقود انضمامه للنصر، قال لي أنني سأوقع للنصر وانتهى الأمر، قلت له اصبر، لدي بصيص من الأمل، وقد أجل حسين التوقيع بسبب تلك المكالمة لكني في النهاية وجدت رفض مطلق من الأهلي لعودته، ولذا انتقل للنصر".

كيف كانت مسيرة حسين عبد الغني؟

المدافع السعودي بدأ مسيرته مع الأهلي قبل أن ينتقل للعب في سويسرا موسم 2008-2009 وبعدها يعود للدوري السعودي لكن من بوابة النصر، وقد استمر مع الفريق الأصفر حتى نهاية موسم 2016-2017.

عاد بعدها عبد الغني إلى أوروبا ليلعب موسمًا مع نادي فيريا البلغاري، ومن ثم انضم في يونيو 2018 إلى نادي أحد السعودي، ومنه عاد إلى بيته الأول، النادي الأهلي، في يناير 2019 ليلعب معه حتى أعلن اعتزاله اللعب في أكتوبر 2020.

صاحب الـ45 عامًا لم يُغادر مجال كرة القدم، بل عمل مديرًا تنفيذيًا لنادي النصر بدءًا من نوفمبر 2020 وحتى نفس الشهر من عام 2021.

تُوج اللاعب بالدوري السعودي مرتين مع النصر وبكأس آسيا 1996 مع منتخب السعودية وكأس ولي العهد 4 مرات، 3 منها مع الأهلي والأخيرة مع النصر.

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