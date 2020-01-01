السلومي يهاجم النصر بسبب الآسيوية ويشيد بماجد عبدالله

تصريحات قوية من السلومي ضد النصر

قام صالح السلومي حارس مرمى الهلال السابق، بالهجوم على نادي النصر مشككًا في البطولة الآسيوية الذي حققها العالمي منذ ما يقرب من عقدين.

وكان السلامي من الحراس الذين مثلوا بشكل مميز قبل أن يخرج بتصريحات قوية تجاه نادي النصر وحدد أصعب لاعب واجهه.

وقال السلومي في تصريحات لإذاعة "يو إف إم": "أصعب لاعب واجهته هو ماجد عبدالله لاعب النصر، ولعبت أمامه مباريات أكثر من رائعة".

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وأضاف حارس الهلال السابق: "واجهت تقريبًا ماجد عبدالله في 14 مباراة سجل خلالها هو 9 أهداف، وأفضل مبارياتي بشكل عام كانت أمام النصر".

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وأردف السلومي: "منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق لا يملك أدلة ضدي، وخدمت الاتحاد كثيرًا دون الحصول على أي ريال".

واختتم حارس مرمى الهلال السابق: "النصر حقق البطولة الآسيوية بالواسطة، وذهب العالمية بالترشيح والاتحاد شارك في المونديال بجدارة".