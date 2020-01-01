الأهلي ينتظر الدفعة الأخيرة من "الراعي" لسداد مستحقات اللاعبين

الأهلي ينتظر الجزء المتبقي من أمواله لدى الشركة الراعية

ينتظر النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، الجزء المتبقي من الدفعة الأخيرة من الأموال لدى الراعي الرئيسي للراقي، لإنعاش خزينة النادي في ظل الظروف الصعبة.

ويتوقف حاليًا النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، في جميع أنحاء العالم، وتم تجميد الأنشطة خوفًا على سلامة اللاعبين.

ويستحق الأهلي 5 ملايين ريال من الخطوط السعودية، وهو الراعي الرئيسي للنادي خلال الفترة الحالية، وهو ما تبقى من الدفعة الأخيرة.

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وتبلغ الدفعة الأخيرة من مستحقات الراقي لدى الخطوط السعودية، هي 17 مليون ريال، وكان أحمد الصائغ الرئيس السابق للراقي سحب 12 مليون ريال من الدفعة قبل رحيله.

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وكان الأهلي قد سدد بعض الرواتب منها دفعة مقدمة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للأهلي وقت التعاقد معه.

وأيضًا ساهمت الدفعة في التعاقد مع ماركو مارين صانع الألعاب الألماني الذي ضمه الراقي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.