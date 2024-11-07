قبل مواجهة أستراليا .. تحذير للمسؤولين من "أزمة" في المنتخب السعودي بعد استدعاء سلمان الفرج!

بعد قرار هيرفي رينارد باستدعاء سلمان الفرج للمنتخب السعودي..

أثار قرار الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، باستدعاء سلمان الفرج، قائد فريق نيوم، حالة واسعة من الجدل، بين مؤيد لعودة "روح القيادة" للأخضر، ومعارض لضم اللاعب بعد رحيله عن الهلال، وانتقاله إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

عودة سلمان الفرج، كانت إحدى كبرى مفاجآت رينارد، العائد لتدريب المنتخب السعودي خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني، في القائمة المستدعاة خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد لملاقاة أستراليا وإندونيسيا في يومي 14 و19، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الناقد هاني الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن سلمان الفرج يعد القائد الذي افتقدته الجماهير السعودية خلال الفترة الماضية، فيما وجه تحذيرًا للمسؤولين بشأن رد فعل الإداريين بالمنتخب الأول، والباقين منذ ولاية مانشيني، بعد أزمة سداسي المنتخب، التي كان الفرج جزءًا منها، خلال بطولة كأس آسيا 2023، والتي استضافتها قطر، مطلع العام الجاري.

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وعلى خلفية الأزمة، التي عرفت إعلاميًا بـ"أزمة المتمردين"، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي، في فبراير الماضي، توقيع غرامة مالية على سلمان الفرج بقيمة 100 ألف ريال، بداعي ثبوت عدم رغبته في الانضمام للمنتخب، علمًا بأن الفرج كان ضمن 6 لاعبين وقعوا تحت طائلة العقوبة، برفقة نواف العقيدي - صاحب العقوبة الكبرى بإيقافه 5 شهور - وسلطان الغنام ومحمد مران وعلي هزازي وخالد الغنام.

وأضاف الداود، أنه يجب على المسؤولين عن المنتخب والكرة السعودية، التدخل لإنهاء الأزمة، قبل انضمام اللاعبين إلى معسكر الأخضر، الذي ينطلق يوم الأحد المُقبل، حتى لا تؤثر على علاقة اللاعبين ببعضهم، ويجب طوي صفحات الماضي، وبدء مرحلة جديدة بين الإداريين واللاعبين.

وفي هذا السياق، أشاد الناقد الرياضي عبد الله فلاته، باستدعاء سلمان الفرج، مضيفًا أن احتواء المشكلة السابقة باستبعاد الفرج والغنام، مهم للغاية، مضيفًا أنه سعيد بالقائمة، وبالأخص عودة الفرج، الذي وصفه بأنه قائد يمتلك الثقة في نفسه، وكان قادرًا على (إيقاف الكرة) وتحريك اللاعبين أمام أعتى المنتخبات، إلا أنه بحاجة لأن يصبح أكثر جاهزية، كونه الآن ليس في الهلال، وإنما مع فريق نيوم الذي رغم جودته، إلا أنه لا يضاهي مستويات فرق دوري روشن.