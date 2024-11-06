وجوه جديدة وعودة سلمان الفرج .. هيرفي رينارد يُعلن قائمة السعودية لتوقف نوفمبر

تعرف على قائمة الأخضر لتوقف نوفمبر

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة الأخضر لتوقف شهر نوفمبر الجاري، حيث شهدت العديد من التغييرات.

ويستعد الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا، بالجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة الأخضر قيام رينارد باستدعاء 3 وجوه جديدة، وهي عبد الرحمن الصانبي حارس مرمى الأهلي، بجانب سعد الناصر مدافع التعاون، أيمن فلاته لاعب وسط ضمك المعار من الأهلي.

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كما شهدت قائمة الصقور عودة عدد من اللاعبين بعد استبعادهم من جانب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق للأخضر، على رأسهم سلمان الفرج قائد فريق نيوم، وياسر الشهراني ظهير الهلال، بجانب زميله المدافع علي البليهي.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار، محمد الربيعي، عبدالرحمن الصانبي، حامد يوسف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبد الحميد، سلطان الغنام.

خط الوسط: سعد الناصر، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاته - سالم الدوسري - مروان الصحفي.

وسط هجومي: عبد الله الحمدان، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

وستكون مواجهة الأخضر ضد أستراليا يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري - خارج الديار -، هي الظهور الأول لرينارد بعد عودته مرة أخرى لقيادة الصقور خلفًا للمدرب الإيطالي المقال روبرتو مانشيني.