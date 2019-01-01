السحر كاد أن ينهي مسيرة هداف الدوري السويدي

مهاجم منتخب سيراليون تعرض لإصابة بسبب السحر

يعتقد مهاجم منتخب سيراليون محمد بويا، أنه تعرض إلى إصابة قوية أبعدته عن مباراة منتخب بلاده أمام بنين، بسبب السحر.

وغاب مهاجم فريق يورجوردينس، عن مباراة منتخب بلاده أمام بنين، يوم الأحد الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة.

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بويا حصل على هداف الدوري السويدي، مع فريقه يورجوردينس بطل الدوري، إذ سجل 15 هدفاً وحصل على الحذاء الذهبي هناك.

وقال بويا في تصريحات صحفية: "لم أتعرض لأي أذى في آخر مباراة لي ولم اصطدم مع أي لاعب".

وواصل: "ولكن عندما وصلت إلى فندق الإقامة شعرت بألم في إصبع قدمي، وامتد الألم حتى شعرت بألم شديد في القدم بأكملها واتصلت بأهلي، حتى أخذوني عند طبيبة محلية".

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وتابع: "الطبيبة أخبرتني أن هناك روحاً دخلت جسدي، بسبب شخص يريد تدمير حياتي المهنية، كما قالت لي إن كنت ذهب إلى المستشفى أو استخدمت الطب الحديث كانت مسيرتي ستنتهي".

جدير بالذكر أن منتخب سيراليون، خسر مباراته امام بنين بهدف نظيف، ليتذيل مجموعته في التصفيات بنقطة وحيدة.