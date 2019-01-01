توخيل يبدي انزعاجه من تواجد نيمار في مدريد

نيمار تعافى من الإصابة

أبدى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، انزعاجه من تواجد نجمه نيمار في مدريد مؤخراً بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الأسابيع الأخيرة.

وغاب نيمار في الجولات الماضية عن بي إس جي، ولكن تواجد الأسبوع الماضي في مدريد لحضور منافسات كأس دافيس لكرة المضرب.

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وقال توخيل في اللقاء الصحفي لمباراة ليل: "نيمار تدرب وسيكون بالمجموعة لمباراة غد، ولكن ليس بمقدوره لعب 90 دقيقة، معه يكون لنا حلولاً عدة ونكون فريقاً خطراً للغاية".

وأضاف: "لست والده أو الشرطة، ماذا يمكنني الفعل، أنا مجرد مدربه، لست سعيداً لسفره إلى مدريد، ولكن كان ملتزماً في آخر أسبوعين وعمل أكثر من البقية".

وعن مبابي: "مصاب بالحمى، يجب أن يبدأ التدرب اليوم، سنرى، يجب علينا أن ننتظر، تدريب النجوم تحدي كبير وأمر عادي في نفس الوقت، اللاعب يفكر في نفسه، وأنا أفكر في الفريق".

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وواصل الألماني: "الثقة بالنفس تنعكس على الفريق، تحتاج للحديث مع الفريق باستمرار وتوضيح عديد الأمور، نملك تنافسية كبيرة والجميع يريد اللعب".

وختم توخيل بالحديث عن قائده تياجو سيلفا: "هو مهم للغاية لنا، ووضحت ذلك لليوناردو أنني أريده أن يستمر معنا، هو رائع وإضافة مهمة عندما يلعب أو لا يلعب، لا يمكن تخيل بي إس جي دونه".

ويستضيف بي إس جي ليل بالدوري الفرنسي مساء الجمعة، ثم يحل ضيفاً على ريال مدريد منتصف الأسبوع بدوري الأبطال.