مورينيو: أشعر بالحزن لمغادرة بوتشيتينو وسوف أرتكب أخطاءً جديدة

تعرف على تصريحات مورينيو في أول مؤتمر له مع توتنهام

أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، بما قدمه المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو كما أكد أنّه سوف يقوم بأخطاء جديدة ليتعلم بصورة أكبر.

مورينيو تولى تدريب الفريق اللندني منذ أيام بعقد يمتد حتى 2023.

وقال مورينيو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الأول له مع السبيريز: "لم أتوقف عن الابتسام منذ يومين ولكن الآن يجب أن أُظهر بعض الحزن وأتحدث عن ماوريسيو. أود توجيه التهنئة له عما قام به في توتنهام وسوف يبقى النادي دائمًا منزله ومنطقة التدريبات تخصه ومرحب به طول الوقت".

وتابع: "غدًا يوم آخر. ماوريسيو سوف يجد السعادة قريبًا دون شك وسوف يقدم ما قدمه لهذا الفريق في مكان آخر وبالطبع رحيله سوف يترك حزنًا كبيرًا. الجميع في النادي يشعر بذلك".

وحول سبب موافقته على تدريب السبيريز، علّق: "فكرت الأمر لعدة أشهر وخاصة أنني سوف أتولى الفريق في منتصف الموسم وكذلك لدي مباراة بعد يومين فقط. لدينا طرقنا المختلفة ولكن كل شيء يسير بصورة جيدة مع طاقم تدريبي متميز".

وواصل: "لن أكرر أخطاء الماضي ولكني سأقوم بأخطاء جديدة لأكون أقوى. أنا هاديء ومتحمس ومستعد لتقديم موسمًا جيدًا وأعتقد كل لاعب يشعر بالأمر ذاته ووظيفتي تقديم الدعم لهم".

وأردف: "حينما لا أحقق الانتصارات الجميع يغضب ولكن الفوز هو ما يجلب الهدوء ومن الصعب أن تكون منتصرًا طوال مسيرتك ولكنني أمتلك الثقة وتقدير الذات لأعود دائمًا".

وحول ماضيه مع تشيلسي، أوضح: "أنا السيد بورتو والسيد ريال مدريد والسيد أي فريق توليت تدريبه لأنني حينما أقود فريقًا أكون جزءًا منه وحينما أغادر ينتهي الأمر. وحاليًا أنا مدرب توتنهام. أنا دائمًا شخص متواضع ولكن البعض لا يفهمني بصورة كافية".

سبيشال وان رفض الحديث عن سوق الانتقالات مؤكدًا أنّه سعيد بالعناصر المتاحة حاليًا ولا يفكر في صفقات جديدة ولكن كل شيء وارد بعد اختبار هؤلاء اللاعبين مشيرًا إلى أنّه أخبر اللاعبين أنّه جاء إلى توتنهام لأجلهم.

وأضاف: "طريقتي في اللعب لن تتغير. بالطبع سوف أسعى لإضافة بعض التفاصيل كما أنني أحترم ثقافة الفريق والأسلوب الذي اعتادوا اللعب به".

وبسؤاله عن سبب تغيير رأيه في مسألة تدريب السبيريز قال: "نعم حينما كنت في تشيلسي قلت إنني لن أدرب توتنهام، ولكني هذا قبل إقالتي".

وتطرق إلى إمكانية المنافسة في الدوري الإنجليزي ليقول: "لن نستطيع الفوز بالبريميرليج خلال الموسم الجاري ولكن في الموسم المقبل، لا اقول سوف نفوز به ولكن نستطيع الفوز به".

جدير بالذكر أنّ موريينو سبق وحقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي.