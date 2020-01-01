أخبار الزمالك اليوم | قرار جماعي من اللاعبين بخصوص الرواتب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 3 مايو 2020 ..

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2 مليون دولار.. بوطيب يضع شروطه لإنهاء أزمته مع الزمالك

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن خالد بوطيب، مهاجم نادي الزمالك السابق، حدد شرطين من أجل إنهاء أزمته مع القلعة البيضاء، بعد الاستغناء عنه مؤخرًا. التفاصيل هنا

فاروق جعفر: لن أدرب الزمالك في وجود مرتضى منصور

قال فاروق جعفر في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه يرفض تدريب الزمالك في ظل وجود مرتضى منصور رئيسًا له، مشيرًا إلى أنه كان ضد تعيين إيهاب جلال مدربًا للفريق.

وأوضح جعفر كذلك أن المدرب الحالي باتريس كارتيرون استفاد وتعلم من تجربته غير الناجحة مع الأهلي، فيما أشاد كثيرًا بعمل الرئيس منصور خاصة في تحقيق التوازن الإعلامي مع الأهلي.

الزمالك يستبعد رحيل أشرف بنشرقي

أفادت المصادر المتابعة للأحداث داخل نادي الزمالك أن الإدارة وبالاتفاق مع المدرب باتريس كارتيرون استبعدت تمامًا فكرة التفريط بالمهاجم المغربي أشرف بنشرقي بنهاية الموسم الجاري خاصة في ظل الحديث عن عروض أوروبية جيدة وصلت لاعب الهلال السعودي السابق.

لاعبو الزمالك يتفقون على تخفيض رواتبهم

كشف الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت أن لاعبي الزمالك وعبر "جروب واتس آب" اتفقوا على تخفيض رواتبهم في ظل توقف النشاط الكروي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد، وقد أبلغوا الإدارة بالفعل بذلك القرار.

اتحاد الكرة: لم نتلق أي خطابات من الأندية بخصوص استئناف الدوري

كشف مسؤولون في اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تلقيهم أي خطابات من الأندية المصرية ترفض خلالها استئناف الدوري المصري هذا الموسم وتُطالب بإلغائه حفاظًا على صحة اللاعبين.