أخبار الأهلي اليوم | طلبات بيراميدز المالية تُعيق انضمام كينو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 27 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 27 إبريل 2020 ..

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وكيله: حتى لو وافق صن داونز، انتقال سيرينو للأهلي صعب

أكد إيدسون جواو أن موكله جاستون سيرينو يمتلك عدة عروض من مصر وأوروبا للرحيل عن فريقه صن داونز، لكن مشددًا في نفس الوقت على أن رحيله عن النادي الجنوب أفريقي يبدو صعبًا خاصة إلى المنطقة العربية. التفاصيل هنا

هيثم عرابي: أحمد فتحي لم يكن صريحًا

قال هيثم عرابي مسؤول لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن أحمد فتحي افتقد للصراحة في تعامله مع إدارة النادي في ملف تجديد عقده، إذ كان عليه الكشف منذ البداية عن رغبته بالرحيل مثلما فعل شريف إكرامي.

موسيماني: الأهلي لم يطلب ضم سيرينو

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي أن الأهلي لم يطلب رسميًا ضم لاعب الفريق جاستون سيرينو، مؤكدًا في نفس الوقت أنهم غير مستعدين للتخلي عن أحد أفضل لاعبيهم.

المدرب الجنوب أفريقي عاد للحديث عن مواجهة الفريقين في دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز بقيادة مدربه رينيه فايلر ومشيرًا إلى أن الفريق الأحمر دخل اللقاء متحفزًا بعد خسارته الموسم الماضي.

الوداد يُحدد موعد العودة للتدريبات

كشف كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد المغربي منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أنه حدد يوم 20 مايو القادم موعدًا لعودة الفريق للتدريبات الجماعية حال وافقت السلطات المغربية على ذلك وإنهاء حالة الحجر الصحي المطبقة حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

طلبات بيراميدز المالية تُعيق انتقال كينو للأهلي

أفادت مصادر صحفية أن طلبات بيراميدز المالية الكبيرة والمقدرة بـ8 ملايين دولار تُعيق تمامًا انتقال الجناح البرازيلي كينو للأهلي.