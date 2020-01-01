أخبار الزمالك اليوم | عودة أبو الفتوح والتخلي عن هؤلاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 أبريل

سيطرت أخبار الانتقالات والإعداد للموسم الجديد على أخبار نادي الزمالك المصري ، خاصة مع توقف النشاط الرياضي في النادي بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 ..

وكيله: عرضان من الإمارات لحسام عاشور، وأرحب بالزمالك

كشف سيد مرعي عن وجود عرضين من الإمارات لموكله وقائد الأهلي المصري حسام عاشور الذي يلعب هذا الموسم آخر مواسمه مع الفريق. التفاصيل هنا

حسام حسن: الأهلي رفض عودتي بعد الموسم الأول مع الزمالك

أجرى حسام حسن حوارًا مع قناة أون تايم سبورت كشف خلاله عن رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عودته لصفوف الفريق بعد الموسم الأول له مع الزمالك. التفاصيل هنا

سيف زاهر: محمود عواد وعمر جابر قريبان من تبادل الأندية

قال الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك في طريقه للانتقال إلى بيراميدز، فيما يبدو عمر جابر ظهير أيمن ولاعب وسط بيراميدز قريبًا من العودة لناديه وارتداء القميص الأبيض من جديد.

كريم طارق: الزمالك فاوضني قبل أزمة كورونا

قال كريم طارق لاعب بتروجيت المعار إلى طلائع الجيش هذا الموسم أن الأهلي لم يتواصل معه أبدًا للانضمام إلى صفوفه، فيما تحدث معه وكلاء عن الانتقال للزمالك قبل توقف النشاط نتيجة فيروس كورونا.

وأوضح اللاعب أن عقده ينتهي مع بتروجيت بنهاية الموسم القادم مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير 2021.

شوبير: الزمالك يُقرر استعادة أحمد أبو الفتوح، وهؤلاء الأقرب للرحيل