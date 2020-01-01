الزمالك يرد في بيان رسمي على حقيقة غرامة "الفيفا" بسبب النقاز

أزمة بين الزمالك والنقاز خلال الفترة الأخيرة

أصدر نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا يوضح موقفه من انتشار بعض التقارير حول صدور حكم من الفيفا ضده في قضية حمدي النقاز.

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد فقط، بحجة عدم الحصول على مستحقاته المالية لعدة أشهر وهو ما يسمح له بفسخ العقد.

وهذا ما نفاه نادي الزمالك وأن اللاعب حصل على مستحقاته المالية كاملة في مواعيدها وأن لديهم المستندات التي تثبت ذلك.

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وجاء البيان على النحو التالي: "يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز".

وأضاف البيان: "يهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كل وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه إدعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي".

وفي نفس السياق، أكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

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وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقفه في القضية والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب.