أخبار الزمالك اليوم | الصفقات مستمرة، ولا صحة لأخبار رحيل زيزو

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 ..

مرتضى منصور ردًا على محمد سراج الدين: جماهير الزمالك لا تدعمك ولست مكسور العين

رئيس الزمالك يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي ويواصل الحديث عن أزمة الأخير مع تركي آل الشيخ. التفاصيل هنا

أحمد شديد قناوي: الزمالك لم يُفاوضني سوى مرة واحدة

لاعب الأهلي السابق يتحدث عن محاولة الزمالك لضمه. التفاصيل هنا

الزمالك يحصل على توقيع 3 لاعبين محليين

كشفت تقارير صحفية عن نجاح الزمالك في حسم صفقة ممتازة للموسم القادم بعد حصوله على توقيع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة صاحب الأداء المميز خلال المواسم الأخيرة من الدوري المصري.

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وقد حاول الأبيض ضم اللاعب الصيف الماضي لكن التفاصيل المالية حالت دون إتمام الصفقة.

الإعلامي يحيى حمزة وعبر أون تايم سبورت أكد تلك المعلومات وأضاف أن الزمالك حصل كذلك على توقيع مدافع المصري كريم العراقي ومهاجم سموحة حسام حسن لكن المفاوضات مع رئيس النادي السكندري حول الأخير لم تُحسم بعد.

رئيس الاتحاد المصري يستبعد تتويج الأهلي بطلًا حال إلغاء الدوري

عمرو الجنايني يتحدث عن مستقبل الدوري المصري وما سيحدث حال إلغاء الموسم. التفاصيل هنا

الزمالك ينفي رحيل أحمد سيد زيزو