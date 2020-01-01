رئيس الاتحاد المصري يستبعد تتويج الأهلي بطلًا حال إلغاء الدوري

عمرو الجنايني وتصريحات مهمة عن مستقبل الدوري هذا الموسم

استبعد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم تتويج النادي الأهلي بطلًا للدوري المصري حال تم إلغاء الموسم الجاري من البطولة المتوقفة حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم.

ورغم استعداد الأندية الأوروبية لاستئناف النشاط الكروي والمنافسات المحلية والقارية هذا الشهر، إلا أن الصورة مغايرة في جل الدول العربية خاصة مصر، حيث بدأت أزمة كورونا تدخل وقت الذروة مؤخرًا ولذا لا يبدو أن النشاط الرياضي سيُستأنف قريبًا.

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الجنايني أوضح خلال تصريحاته صباح اليوم لإذاعة أون سبورت أف أم أنهم في الاتحاد المصري استعدوا لكافة السيناريوهات، سواء استكمال أو إلغاء الموسم، مؤكدًا أن القرار يتبع لقرارات الدولة والحكومة المصرية حول الإجراءات المناسبة للتعامل مع أزمة كورونا.

مضيفًا "أفضل بالطبع استكمال النشاط الكروي، لكن صحة الإنسان تبقى هي الأولوية في العالم أجمع. ارتباطاتنا الكثيرة في الموسم القادم تجعل من استئناف الموسم الجاري صعب جدًا إن طالت مدة التوقف".

"لو استمر إيقاف النشاط لفترة أطول سنصل إلى اللحظة التي سنعلن بها عدم استكمال الموسم. لقد أعددنا سيناريو بلعب مباراتين في الأسبوع حال عاد الدوري المصري، ولا نستطيع فعل أكثر من هذا".

"كل نادٍ يبحث عن مصالحه الخاصة، لكن إعلان بطل للمسابقة وصعود وهبوط فرق أخرى في مختلف الدرجات سيكون صعبًا حال إلغاء الموسم، إذ سيتم الإلغاء في كافة الدرجات".