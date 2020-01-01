مرتضى منصور ردًا على محمد سراج الدين: جماهير الزمالك لا تدعمك ولست مكسور العين

رئيس الزمالك يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري على تصريحات محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالتأكيد على أن جماهير ناديه الحقيقية لا تدعمه وأنه ليس مكسور العين.

كان محمد سراج الدين الذي دخل في خلاف خلال اليومين الأخيرين مع المستشار السعودي تركي آل الشيخ قد ظهر في مقطع فيديو يوم أمس على السوشيال ميديا أوضح خلاله تصريحاته السابقة بأنه "ليس مكسور العين"، مؤكدًا أنه لا يقصد بذلك زملاءه في مجلس إدارة الأهلي بل مسؤولين في أندية أخرى ملمحًا لرئيس الزمالك.

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كما وجه سراج الدين شكره لجماهير الأهلي وكذلك جزء كبير من جماهير الزمالك لدعمها إياه، لكن مرتضى منصور أكد خلال تصريحاته لقناة الزمالك يوم أمس أن جماهير الأبيض الحقيقية لا تدعم عضو مجلس إدارة الأهلي صاحب الـ33 عامًا.

مضيفًا "تركي آل الشيخ هو الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ولذا هو محق في توجيه انتقادات للنادي. لماذا يتحدث سراج الدين عن الزمالك؟ جماهيرنا الحقيقية لا تدعمه، ونحن ندافع عن الأهلي عندما يُهاجم من جماهيره، لا أحد كسر عيننا وأنت ومجلس إدارتك من هم عيونهم مكسورة".