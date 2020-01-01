أخبار الزمالك اليوم | مدرب الأهلي السابق لا يُمانع تدريب الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 ..

وفاة أحد الموظفين في الزمالك بسبب فيروس كورونا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وفاة مسؤول الزراعة في النادي بفيروس كورونا.

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وقال الرئيس في تصريحات لقناة صدى البلد "علمت بإصابة مسؤول الزراعة بالنادي بفيروس كورونا من الخارج، ولذا أقلت المدير الإداري لأنه كان يعلم ولم يخبرني، حينما علمت بالأمر منذ أسبوعين منعت العاملين في قطاع الزراعة بالكامل من دخول النادي".

بيسيرو لا يُمانع تدريب الزمالك

قال خوسيه بيسيرو أنه يُحب النادي الأهلي ويتمنى العمل معه مجددًا، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى احترامه الكامل لنادي الزمالك ومشددًا على أنه سيدرس الأمر جيدًا إن تلقى عرضًا لتدريبه.

إذ قال "أحب الأهلي أكثر من الزمالك، لكني الأخير نادٍ كبير وأحد أكبر أندية أفريقيا، إن تلقيت عرضًا لتدريبه سأدرسه جيدًا".

الأهلي: موقفنا سليم في قضية كهربا، اللاعب من قد يُعاقب لا النادي

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنهم ليسوا طرفًا في قضية لاعب الفريق محمود كهربا مع ناديه السابق "الزمالك"، مضيفًا "موقفنا سليم 100% ولم نقم بعمل "كوبري" لكهربا لينضم إلينا، تعاقدنا معه في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع ناديه البرتغالي".

أضاف "كهربا لديه محامٍ يتولى الدفاع عنه في قضيته مع الزمالك والأهلي لا دخل له بالأمر، وإن فرضت عقوبة ما ستكون على اللاعب وليس علينا".

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