وزير الرياضة: استئناف الدوري وارد وقررنا هدم استاد بورسعيد

أشرف صبحي يطلب تجهيز ثلاثة سيناريوهات للموسم

أوضح أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، موقف الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ، مؤكدًا أن كافة السيناريوهات واردة.

الدوري المصري توقف منذ منتصف مارس الماضي، وتم تمديد الإيقاف بصورة مؤقتة حتى نهاية مايو الجاري، لحين دراسة الأوضاع في البلاد.

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وقال الوزير، خلال تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لدينا رغبة قوية في استئناف الموسم، وهناك أمل كبير لفعل ذلك، لكن على كل مؤسسة سواء اتحاد الكرة أو الأندية أت تطبق كافة الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "حتى الآن أوضاعنا مستقرة، واستكمال الدوري وارد بنسبة 50%، لكننا طلبنا من اتحاد الكرة وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وثلاثة سيناريوهات؛ الأول حال استئناف الدوري، والثاني حال الإلغاء، والثالث لتحديد موقف البطل والمتأهلين إلى البطولات الإفريقية، وهل سيكون هناك هابطين أم لا".

وزير الرياضة تابع: "سنعلن عن القرار النهائي قبل نهاية الشهر الجاري بحد أقصى".

وبسؤاله عن وضع استاد بورسعيد، أوضح: "كنا قد اخترناه لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، لكن وبعد تشكيل أكثر من لجنة اكتشفنا أنه آيل للسقوط، لذلك تم الاتفاق على هدمه، ثم سنقوم بتطوير المنطقة بالكامل وإنشاء ملعب متعدد الأغراض".

وواصل: "المنطقة ستضم نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة قدم، بجانب أن سعة الاستاد ستكون أكبر من الملعب الجديد الذي سيتم إنشائه في المدينة الرياضية الجديدة بالمحافظة".

يذكر أن الأهلي هو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه، أما المصري فيأتي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.