أخبار الأهلي اليوم | البند المرفوض في عقد رمضان صبحي، وأسباب رحيل بيسيرو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 ..

خالد مرتجي: موقف الأهلي في قضية كهربا سليم 100%

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي سلامة موقف ناديه من قضية لاعب الفريق محمود كهربا مع ناديه السابق "الزمالك"، مشددًا على أنهم تعاقدوا مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي، نافيًا بشكل قاطع تدخل الأهلي في فسخ اللاعب عقده مع الزمالك.

كريم حافظ: أتمنى إنهاء مسيرتي مع الأهلي

كشف كريم حافظ لاعب نادي مالاتيا سبور التركي عن تلقيه عرضًا من الأهلي عام 2017، مشيرًا إلى أن ارتباطه بعقد مع ناديه الفرنسي حال دون إتمام الأمر.

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وأبدى اللاعب رغبته في العودة للأهلي والاعتزال ضمن صفوفه عقب نهاية مشواره الاحترافي.

الأهلي: هدرسفيلد رفض طلبنا بشأن رمضان صبحي

أوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن هدرسفيلد الإنجليزي رفض طلبهم إدراج بند يُتيح لهم شراء رمضان صبحي نهائيًا في عقد استعارته، إذ قال "رئيس النادي محمود الخطيب طلب إدراج بند يُتيح لنا شراء رمضان صبحي نهائيًا بعد استعارته لمدة عامين، لكن النادي الإنجليزي رفض لأن عقده مع اللاعب يمتد لموسمين، أراد أن تكون الإعارة لموسم واحد ثم يُقرر بعدها مصير رمضان بالبقاء أو الانتقال نهائيًا".

بيسيرو: مورينيو كان سعيدًا بتدريبي للأهلي، ولهذا رحلت

قال خوسيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي أنه أبلغ جوزيه مورينيو بتوقيعه للأهلي وقد كان سعيدًا بذلك، مشيرًا كذلك إلى نصيحة مانويل جوزيه له الموافقة على تدريب الأحمر.