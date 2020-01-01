أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يُرحب برحيل عواد، واللاعب يشترط الخليج

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 ..

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الحاج ضيوف: الأهلي والزمالك مثالان يجب أن تُتابعها أندية أفريقيا

أشاد الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال المعتزل كثيرًا بأسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة وكذلك بفريقي الأهلي والزمالك. التفاصيل هنا

حازم إمام: الزمالك يريد مبادلة كاسونجو بمحمود وادي

أكد حازم إمام نجم الزمالك المعتزل أن إدارة النادي ترغب في إتمام صفقة تبادلية مع المصري البورسعيدي تشمل التنازل عن خدمات المهاجم كابونجو كاسونجو مقابل الحصول على توقيع محمود وادي، وقد أشاد الثعلب الصغير بالمهاجم الفلسطيني متوقعًا أن يكون إضافة كبيرة وقوية لهجوم الأبيض.

كارتيرون يفتح الباب لرحيل عواد، واللاعب يرفض العروض المحلية

كشفت مصادر صحفية عن رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بقاء الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جنش في الفريق الموسم القادم وترحيبه برحيل محمد عواد الذي ضمه النادي في صفقة كبيرة الصيف الماضي.

وأضافت المصادر أن الإدارة تُحاول إقناع عواد بالخروج الموسم القادم بالإعارة وليس البيع النهائي، وأوضحت أن اللاعب يرفض الانتقال لأي فريق محلي وكلف وكيله بالبحث عن نادٍ خليجي.

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