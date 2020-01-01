الدوري السعودي .. متى ينتهي الجدل حول بدايته؟
الخلاف على بداية الدوري السعودي هو خلاف حديث نشأ بعد وفاة الأمير فيصل بن فهد عام 1999.
و قد اختلفت الأراء حول انطلاقة الدوري فهناك رأي يقول أن كأس الملك الذي انطلق 1958/57 هو في الحقيقته بطولة دوري و إن تم تسميته كأس الملك.
الرأي الثاني يقول بأن تنظيم بطولة المملكة على درع وزارة العمل 1967/66 هو أول بطولة دوري، ونظمت 4 مواسم لم تستكمل سوى في موسم واحد.
الرأي الثالث يقول بأن 1969/68 هو أول موسم يشهد إقامة الدوري السعودي.
الرأي الرابع يقول بأن الدورة التصنيفية التي أقيمت 1975/74 و شارك بها 16 فريقًا قسمت على مجموعتين هي أول دوري في المملكة.
بعد نهاية الدورة تم تنظيم دوري ممتاز يشارك به الأربعة الأوائل من المجموعتين، و دوري الدرجة الأولى يشارك بها الفرق الأربعة الأواخر من المجموعتين وهو الرأي الخامس و الأخير الذي يقول أن أول دوري ممتاز هو ما تم تنظيمه 1977/76 استمر حتى الآن باستثناء نسخة واحدة تم فيها تنظيم دوري مشترك بين أندية الممتاز و الأولى 1982.
متى بدأ الدوري السعودي للمحترفين؟ وكيف تغير اسمه حتى الآن؟
لجنة توثيق البطولات التي تشكلت في عهد رئاسة الأمير عبدالله بن مساعد وثقت تاريخ الدوري السعودي بدءًا من 1977/76 و هو ما كان معروفًا و معمولاً به وقت رئاسة الأمير فيصل بن فهد - رحمه الله - وجاء ترتيب الفرق الأكثر فوزًا كالتالي:
النصر (8) مواسم 1980 ، 1981 ، 1989 ، 1994 ، 1995 ، 2014 ، 2015 ، 2019
الاتحاد (7) مواسم 1997 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2003 ، 2007 ، 2009
الشباب (6) مواسم 1991 ، 1992 ، 1993 ، 2004 ، 2006 ، 2012
الأهلي (3) مواسم 1978 ، 1984 ، 2016
الاتفاق (2) موسمي 1983 ، 1987
الفتح (1) موسم 2013